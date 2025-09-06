Donald Trump cenó en la Casa Blanca con los congresistas que considera más leales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció el viernes una cena en la Casa Blanca a un grupo de congresistas republicanos y dirigentes políticos a quienes calificó como “los más leales”.

El encuentro, realizado en el recién inaugurado Jardín de las Rosas del ala oeste, sirvió de escenario para repasar lo que el mandatario considera los principales logros de su gestión.

“Los hemos invitado porque son los más leales cuando se necesitan votos, a los que no tengo que llamar en la madrugada para conseguir su apoyo”, dijo Trump en un discurso de 19 minutos previo al banquete.

Entre los invitados estuvo el vicepresidente J.D. Vance | Foto: Francis Chung /EFE

Un repaso de decisiones recientes

Durante su intervención, el mandatario destacó la firma de la orden ejecutiva que cambia el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra, decisión tomada horas antes en la Oficina Oval.

Según explicó, la medida busca recuperar el “linaje histórico” de la institución militar y reforzar el carácter ofensivo del Ejército estadounidense.

Trump también afirmó estar “cerca de resolver” conflictos internacionales prolongados, en alusión a la guerra entre Ucrania y Rusia.

Entre los asistentes figuraron el senador James Lankford, el vicepresidente J.D. Vance y la mayoría de los integrantes del gabinete, según reseñó la prensa presente en el evento.

Seguridad fronteriza y nuevas polémicas

El mandatario aprovechó la ocasión para defender la Ley de Seguridad Fronteriza de 2025, aprobada en mayo por el Congreso y promovida por su administración.

La cena se realizó en el recién inaugurado Jardín de las Rosas del ala oeste. Foto: Francis Chung / EFE

La norma asigna $28,000 millones de dólares para ampliar el muro fronterizo con México, contratar miles de agentes adicionales y fortalecer los centros de detención de migrantes, una política que ha recibido fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y de la oposición demócrata.

Trump también hizo referencia a la capital del país, donde defendió su intervención militar para, según dijo, garantizar el orden. “Vamos a poner grama en todos los parques de nuestra capital; la grama es lo mejor del mundo”, expresó.

Advirtió que podría tomar acciones similares en otras ciudades gobernadas por demócratas.

Un jardín remodelado para la ocasión

La velada coincidió con la inauguración de la remodelación del Jardín de las Rosas, espacio emblemático de la Casa Blanca que fue restaurado con una inversión de $3,5 millones de dólares, según informó la oficina de la primera dama.

Los trabajos incluyeron la modernización del sistema de riego, la plantación de especies nativas y la ampliación de las áreas verdes, todo ello manteniendo el diseño histórico del espacio.

