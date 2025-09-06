Trump afirma que recibiría con gusto a Putin y Xi si asisten al G20 2026 en Miami

El presidente Donald Trump dijo que “recibiría con gusto” a los líderes de Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, si estos quisieran participar en la cita del G20 que se celebrará en Miami el próximo año.

“Me encantaría que lo hicieran, si quisieran”, expresó el mandatario republicano en del despacho oval al ser consultado por periodistas sobre la posibilidad que alguno de estos líderes asista a la cita del G20 que auspiciará en un recinto de su propiedad en Miami, Florida, el próximo año.

Trump destacó que si Putin o Xi Jinping asisten “serían observadores” pero que está seguro de que ninguno de los dos querrá aceptar algo así.

Tanto Rusia como China son miembros del G20; sin embargo, desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Putin se ha saltado varios eventos, entre ellos, la cumbre de 2023 en Nueva Delhi y la de 2024 en Río de Janeiro, enviando en su lugar al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Esta semana, Trump arremetió contra ambos mandatarios luego de que estos participaran en el desfile militar conmemorativo por el fin de la Segunda Guerra Mundial en Pekín, diciendo que no se tomaba en cuenta “el sacrificio” de militares estadounidenses para detener la avanzada de Japón durante dicha guerra.

Este año, la cumbre del G20 se celebrará en Sudáfrica y Trump confirmó que no estará presente, también volvió a criticar al líder de la nación africana con quien tiene diferencias políticas. Sin embargo, destacó que el vicepresidente J.D. Vance irá en su lugar.

Sigue leyendo: