El tiempo de hoy en Nueva York para este sábado 6 de septiembre

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir este sábado en Nueva York? La predicción del clima para los neoyorquinos en las próximas horas apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima y los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a sentir será de 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 90% durante el día y del 94% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 52% en el transcurso del día y del 26% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:27 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:20 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos más nubes que claros con lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 70 grados Fahrenheit (14 y 21 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 77% por la mañana, 1% por la tarde y 77% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y muchas lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.