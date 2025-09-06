Florinda Meza manda mensaje a quienes la critican en redes: ‘Es gente muy vacía’

Este ha sido, sin duda, un año bastante mediático para Florinda Meza, pues con el estreno de la serie ‘Chespirito’ muchos la han cuestionado por presuntamente interferir en el matrimonio que Roberto Gómez Bolaños tuvo con Graciela Fernández.

En una entrevista con varios reporteros desde el aeropuerto de Ciudad de México, la artista dijo que no le interesan las críticas: “La gente que vive a través de las redes, pues es gente que no tiene vida, gente muy vacía que tiene que vivir a través de la vida de los demás”.

Además, comentó: “Es gente muy vacía que tiene que vivir a través de la vida de los demás”.

Explicó que lo que le preocupa de la serie es que se desvirtúe la imagen de quien fue su esposo.

Florinda Meza destacó que no le da tanta importancia a los comentarios en redes sociales, debido a que no son personas importantes.

“Yo lo que lamento es que se dañara la memoria, el recuerdo y el legado de Roberto”, destacó.

La mexicana indicó que a diferencia de Chespirito no puede contestar ni explicar las controversias que mostraron en la serie. “Él hizo una gran labor”, sostuvo.

La intérprete de Doña Florinda evitó contestar sobre las peticiones que hicieron para retirar su estatua en Zacatecas, un tema del que aseguró no estar enterada.

Una de las reporteras le preguntó acerca de la controversia que hubo cuando llamó defectos a los hijos de Roberto Gómez Bolaños y aseguró que fue en broma. “Las redes así son”, afirmó para restar importancia a sus comentarios.

Tampoco quiso opinar de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, quien ha tenido recientes complicaciones de salud. “Yo no sabía, no puedo ahora”, dijo para evitar hablar de este tema.

