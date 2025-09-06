Hispano de Brooklyn arrestado con $300,000 en cocaína en cajas de puros con doble fondo

Un sujeto de Brooklyn capturado con 20 libras de cocaína con un costo aproximado de $300,000 dólares escondidos en cajas de puros con doble fondo fue acusado de numerosos cargos de posesión de drogas en el Tribunal Supremo de Manhattan el viernes.

Identificado como José Leonardo, fue detenido luego de que los funcionarios lo descubrieron con una enorme carga de cocaína en su casa tras una investigación de meses sobre tráfico de narcóticos interestatal, manifestaron los fiscales.

“Grandes cargamentos de narcóticos suelen ocultarse de forma creativa: en este caso, la cocaína estaba oculta debajo de puros auténticos”, aseguro la fiscal especial de narcóticos, Bridget Brennan, en un comunicado.

Pese al creativo ocultamiento, expreso Brennan, “esta organización de tráfico no fue rival para el diligente trabajo de investigación y la colaboración efectiva demostrada en este caso”.

La redada fue el resultado de una investigación de la mano de la oficina de Brennan, el Departamento de Policía de Nueva York, la Administración de Control de Drogas y la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, informó Daily News.

El 16 de abril de este año, agentes y detectives rastrearon a Leonardo mientras supuestamente conducía un Nissan Rogue azul desde su casa en Cypress Hill hasta Nueva Jersey, donde se detuvo brevemente y posteriormente regresó a Brooklyn, donde empezó a descargar las cajas, de acuerdo con la fiscalía. Luego de obtener una orden de registro, las autoridades recuperaron de su casa y su vehículo tres grandes cajas de cartón que tenían 45 cajas de puros, de acuerdo con la fiscalía.

“Solo al levantar los paneles de madera de la parte inferior de las cajas, los agentes descubrieron fondos falsos que ocultaban finos bloques de cocaína”, dijo un comunicado de la oficina de Brennan.

Los detectives hallaron ladrillos de ketamina de tamaño similar en la habitación de Leonardo, expresaron los fiscales.

“Esta operación, que retiró más de 9 kilos de cocaína ocultos en los dobles fondos de cajas de puros, subraya la experiencia investigativa que nuestros agentes especiales y socios policiales tienen para desmantelar los planes de los narcotraficantes traidores”, indicó el agente especial a cargo de la DEA, Frank Tarentino, en un comunicado.

El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, añadió: “La incautación de esta enorme cantidad de cocaína hace que Brooklyn sea un lugar más seguro y supone un duro golpe para las redes de narcotráfico que envenenan nuestras calles”.

Si es declarado culpable, Leonardo se enfrenta a entre ocho y 20 años de cárcel.

Fue puesto en libertad en junio después de pagar una fianza de $100,000 dólares y con vigilancia electrónica ordenada por la corte.

