Hochul emite orden para recetar vacunas contra la covid-19 en medio del cambio en la política federal

El estado de Nueva York ofrecerá cobertura a los farmacéuticos para dispensar vacunas contra la covid-19 este otoño ante la incertidumbre sobre la política federal de inmunización.

La gobernadora Kathy Hochul firmó una orden ejecutiva que permitirá a los farmacéuticos recetar y aplicar vacunas contra la covid-19. Además, afirmó haber tomado medidas para facilitar la vacunación de muchas más personas.

“No entiendo por qué no permiten que las familias tengan la opción de proteger la salud de sus hijos. De eso se trata”, dijo Hochul.

La orden ejecutiva permite a los médicos farmacéuticos y enfermeros profesionales administrar vacunas contra la covid-19 a personas mayores de 3 años; en ella se citan medidas recientes de agencias controladas por el gobierno republicano, específicamente por el Secretario Federal de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien desde hace tiempo se ha mostrado escéptico en lo que respecta a las vacunas.

En el mes de junio, Kennedy sustituyó a los integrantes del Comité Asesor sobre Políticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El nuevo panel todavía no ha dado recomendaciones sobre la elegibilidad para la vacuna contra la covid-19 este otoño.

En agosto, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que también se encuentra bajo la competencia de Kennedy, dio luz verde a las vacunas contra la covid-19, pero solo para personas de 65 años o más o con afecciones médicas preexistentes.

“Ante la falta de liderazgo federal, debemos hacer todo lo posible para garantizar que los neoyorquinos tengan acceso a las vacunas y la atención médica preventiva de las que dependen”, apuntó Hochul en un comunicado.

El secretario de salud aseguró que los nuevos límites buscaban un equilibrio entre la seguridad, la ciencia y el sentido común. Los grupos médicos se opusieron, y la Academia Americana de Pediatría se apartó del gobierno federal, recomendando vacunas para niños de 6 meses a 2 años o más si sus padres están de acuerdo con ello.

La gobernadora no brindó detalles sobre por qué su orden solo cubre a pacientes de 3 años o más.

En una guía separada emitida a farmacéuticos, médicos y otros profesionales de la salud, los departamentos de salud de la ciudad y el estado de Nueva York recomendaron la vacunación para todos los adultos. Así, los departamentos emitieron una guía sobre la vacunación en niños que refleja recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría.

Más de la mitad de los ciudadanos neoyorquinos se vacunan contra la covid-19 en farmacias. No obstante, las grandes cadenas, como CVS y Walgreens, exigen este 2025 recetas individuales para quienes deseen la administración de la vacuna.

Un representante de CVS aseguró que la empresa garantizaría que las vacunas contra la covid-19 estén disponibles pronto para personas mayores de 5 años, sin prescripción médica, informó Gothamist.

El presidente de la Asociación de Farmacias Comunitarias del Estado de Nueva York (cuya organización representa a Walgreens, Rite Aid y Duane Reade), señaló que acogía con satisfacción la orden.

“Dados los recientes cambios federales y la confusión con respecto a las vacunas contra la covid-19, existe una necesidad crítica y urgente de garantizar que los neoyorquinos tengan acceso sin obstáculos a la vacuna actualizada”, explicó.

Duteau manifestó que esperaba que la orden aclarara que las aseguradoras deberían cubrir el costo de la vacunación. La orden de Hochul no aborda la cobertura, pero dijo a los medios de comunicación que Medicaid cubriría el precio de las vacunas de refuerzo contra la covid-19 en Nueva York para la población afectada.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Planes de Salud de Nueva York, Eric Linzer, indicó que las aseguradoras que representa admitieron la importancia de las vacunas para prevenir enfermedades. Los representantes de las empresas de seguros de salud dijeron que los planes trabajarían con el estado para garantizar la cobertura.

“Siguen comprometidos a trabajar con la gobernadora Hochul y su administración, las autoridades locales de salud pública y nuestros socios en el sistema de distribución para garantizar que los neoyorquinos tengan la información que necesitan sobre la importancia de las vacunas y dónde y cómo vacunarse”, mencionó.

La orden de la gobernadora vence a los 30 días. Afirmó que colaborará con los legisladores para desarrollar políticas de vacunación permanentes que permitan al estado depender menos de las directrices federales. Algunos legisladores del estado ya están impulsando proyectos de ley sobre el tema.

La medida de Hochul sigue a las acciones de otros demócratas. El jueves, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, firmó una orden que exige a las aseguradoras de salud cubrir el costo de las vacunas en farmacias.

En este sentido, los gobernadores demócratas de la Costa Oeste se han aliado para emitir sus propias directrices sobre salud pública.

