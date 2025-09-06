Neymar disfrutó del espectáculo de la NFL en Brasil y se reunió con Travis Kelce [Video]

Se puso en marcha la semana del Kickoff de la NFL y en su jornada inaugural tuvo su primera presentación internacional. La sede de este fin de semana fue en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, donde Los Angeles Chargers vencieron 27-21 a los Kansas City Chiefs en el estadio del Corinthians.

Por ello, distintas figuras asistieron a este magno partido y presenciar un duelo del mejor fútbol americano en el mundo.

La principal figura invitada a este partido fue Neymar Jr quien, a pesar de estar un tanto desapercibido por su desempeño en las canchas de fútbol, sigue siendo una de las máximas figuras brasileñas del deporte en esta generación.

El actual futbolista del club Santos aceptó la invitación de la NFL y de Kansas City Chiefs donde las cámaras captaron su presencia. Al arribar al terreno de juego previo al inicio de las acciones, se reunió con Travis Kelce a quien le brindó un afectuoso saludo.

Otras celebridades en Sao Paulo

El delantero brasileño estuvo acompañado por un extraordinario exjugador de la NFL, e igual de controvertido y polémico como Neymar, como la figura de Odell Beckham Jr. Incluso, Travis Kelce fue a saludarlo como señal de buena fe entre colegas del mismo deporte.

El video rápidamente generó reacciones positivas en el público amante de la NFL y del futbol mundial.

La convivencia de Neymar con Travis Kelce y OBJ se viralizó en redes sociales, donde los aficionados destacaron la unión de dos mundos deportivos distintos: el futbol americano y el futbol soccer.

La presencia de Neymar en la Arena Corinthians no solo le dio un toque especial del regreso de la NFL en Brasil, sino que también confirmó el impacto global de la liga, que busca consolidar su mercado en Sudamérica. Con partidos internacionales y figuras de renombre, la liga continúa expandiendo sus fronteras más allá de Estados Unidos.

Karol G protagonista del medio tiempo

Karol G fue la gran protagonista del partido inaugural de la temporada 2025/26 de la NFL en Brasil. La colombiana se adueñó del escenario del Arena Corinthians de São Paulo durante el show de medio tiempo, en el encuentro entre Los Angeles Chargers y los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes.

Con un atuendo tropical de tirantes coloridos y un sujetador decorado con piñas realistas, la paisa presentó un popurrí de cinco temas de su más reciente álbum, Tropicoqueta. El repertorio incluyó Bandida entrenada, Latina Foreva, Si antes te hubiera conocido, Un gatito me llamó y Papasito.

Acompañada por un cuerpo de baile y un despliegue de luces en tonos amarillos y brillantes, Karol G levantó al público con el grito de “¡Mi gente latina!”. El concepto de su presentación fue celebrado en redes sociales, donde usuarios destacaron la potencia de su show, comparándolo con el nivel de un Super Bowl.

