Acuerdo en Gaza llegará “pronto”, asegura Trump tras ultimátum a Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que un pacto para un alto al fuego en Gaza y la liberación de rehenes podría concretarse “pronto”, luego de haber advertido a Hamás que enfrentará consecuencias si no acepta la propuesta impulsada por Washington.

“¡No habrá más!”, escribió en su red Truth Social, al describir su mensaje como la “última advertencia” al grupo islamista, considerado terrorista por Estados Unidos e Israel.

Trump insistió en que la oferta es clara y que cualquier resistencia por parte de Hamás tendrá un costo elevado.

Las declaraciones surgieron horas después de que medios revelaran que el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, trasladó la semana pasada una nueva propuesta a través de un activista israelí.

El plan contempla un alto al fuego inmediato y la liberación de los rehenes que permanecen en poder del grupo armado.

La respuesta de Hamás

En paralelo, Hamás respondió con un comunicado en el que dijo estar dispuesto a negociar “de manera inmediata” un acuerdo integral, a cambio de la retirada de tropas israelíes de Gaza y el fin de las operaciones militares.

“Acogemos cualquier paso que ayude a los esfuerzos por detener la agresión contra nuestro pueblo”, señaló el movimiento, que reiteró haber aceptado previamente una propuesta mediada por Egipto, Catar y Estados Unidos.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzaron los ataques de Hamás contra Israel y la ofensiva militar posterior, las autoridades sanitarias de Gaza —bajo control islamista— reportan más de 64,000 muertos. A esta cifra se suman 387 fallecimientos relacionados con hambre y desnutrición, incluidos 138 niños.

Trump, que ha convertido el tema en parte de su agenda internacional, recalcó que la oportunidad para alcanzar un alto al fuego está sobre la mesa. Hamás, por su parte, afirma que la decisión final depende del gobierno de Benjamín Netanyahu, que aún no ha dado respuesta formal a la propuesta.

Con información de EFE.

