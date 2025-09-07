Trump lanza una “última advertencia” a Hamás para aceptar acuerdo sobre rehenes israelíes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este domingo a Hamás a aceptar un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes retenidos en Gaza. En una publicación en su red Truth Social, el mandatario aseguró que se trata de su “última advertencia” al grupo palestino.

“Todo el mundo quiere que los rehenes vuelvan a casa. ¡Todo el mundo quiere que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte”, escribió el republicano.

Advirtió que “no habrá más” oportunidades de negociación si el acuerdo no se cumple.

President Trump issues his "last warning" for Hamas to accept his terms: "There will not be another one." pic.twitter.com/NuWGtO0EZr — Fox News (@FoxNews) September 7, 2025

Trump, que este domingo asistió como espectador a la final masculina del Abierto de Estados Unidos en Nueva York, afirmó haber transmitido a Hamás las consecuencias de rechazar el pacto.

Su mensaje ocurrió pocos días después de que el enviado especial de Washington para Oriente Medio, Steve Witkoff, hiciera llegar a través de un activista israelí una nueva propuesta al grupo islamista, según reveló el medio Axios.

El viernes, desde el Despacho Oval, Trump confirmó que su administración mantiene “profundas negociaciones” con Hamás en busca de un entendimiento. “Les dijimos: ‘Déjenlos salir a todos ahora mismo, y les irá mucho mejor’”, señaló entonces ante la prensa.

El conflicto entre Israel y Hamás, desatado tras los ataques del 7 de octubre de 2023, sigue dejando un saldo devastador en la Franja de Gaza. De acuerdo con el Ministerio de Salud del enclave, controlado por Hamás, al menos 64,368 palestinos han muerto por la ofensiva israelí.

A estas cifras se suman 387 fallecimientos vinculados a la desnutrición y el hambre, entre ellos 138 niños.

