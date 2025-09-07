América Guinart, exesposa de Alejandro Fernández, demuestra que no canta mal las rancheras

En una celebración llena de música, tradición y amor familiar, América Guinart, exesposa de Alejandro Fernández, sorprendió a todos al cantar rancheras durante el cumpleaños número 81 de su padre. A través de su cuenta oficial de Instagram, la tapatía compartió emotivos momentos del festejo, dejando claro que el talento artístico de sus hijos, Alex, Camila y América Fernández, no solo viene de la dinastía Fernández, sino también de su lado materno.



En una velada íntima y muy mexicana, América deleitó a su papá con una serenata acompañada de mariachi, demostrando una voz firme y emotiva que hasta ahora había mantenido fuera del ojo público.



La empresaria, visiblemente emocionada, compartió varios clips en sus historias de Instagram, donde se le ve disfrutando con sus hijos y nietas: Cayetana, Mía y Nirvana. En uno de los momentos más especiales, sus hijos Alex y Camila también tomaron el micrófono para cantarle al abuelo, haciendo de esta noche un recuerdo inolvidable.

Tiene vena artística

Como pocas veces, América Guinart cantó junto a su madre, quien en su juventud fue una destacada cantante de música regional mexicana, contemporánea de Vicente Fernández. Esta faceta artística, casi desconocida para muchos, reveló que América proviene de una familia profundamente musical. Aunque ella nunca buscó una carrera en el medio, su talento es innegable.



En su feed de Instagram, compartió un álbum de fotos de la celebración con un mensaje conmovedor: “Gracias Dios por regalarnos un año más de vida de mi papi. Que podamos seguir disfrutando de su compañía muchos años más, siempre con salud, unión y alegría”, escribió junto a una foto con el festejado.

Además del talento, América brilló con su estilo al portar un conjunto beige de blusa y pantalón, tono que también lucieron sus hijas. La elegancia familiar se combinó con la calidez del evento, que fue amenizado por un imitador de Juan Gabriel, quien puso el toque de humor y nostalgia.

Cabe recordar que en 2019, durante una entrevista con Adela Micha para La Saga, América confesó que en su juventud recibió ofertas para dedicarse profesionalmente a la música, pero decidió no hacerlo. En esa misma charla, reveló que incluso Alejandro Fernández no tenía entonces planes de convertirse en cantante, ya que ambos estudiaban arquitectura.

Sin duda, este festejo fue un recordatorio de que el talento corre por las venas de la familia, tanto del lado Fernández como del lado Guinart.

Sigue leyendo: