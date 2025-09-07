Carlos Alcaraz gana el US Open y recupera la corona del tenis mundial

QUEENS, NY – El tenis tiene dos reyes que prometen intercambiarse la corona durante un buen tiempo. En este 2025, por primera vez en la era Open dos tenistas se vieron las caras en tres finales de Grand Slam de un mismo año. En Roland Garros se impuso Carlos Alcaraz. En Wimbledon fue Jannik Sinner.

Esta tarde en Nueva York fue el español de 22 años el que salió victorioso del Arthur Ashe, el estadio de tenis más grande del mundo que se convirtió en un fortín por la presencia en la grada del presidente Donald Trump. Alcaraz se coronó campeón del US Open por segunda vez, tras su triunfo en 2022.

“Es increíble lo que estás haciendo esta temporada”, comenzó diciendo el español sobre Sinner en la entrega de premios, antes de agradecer a su familia y a su equipo por estar siempre a su lado. A continuación recibió un cheque de $5 millones de dólares, el más grande de la historia del tenis.

Alcaraz construyó un partido casi perfecto desde su saque y su solidez desde el fondo de la pista. Sinner tuvo momentos brillantes, pero también más errores no forzados que de costumbre, algo que contra un rival como el español se paga muy caro. Al final, victoria contundente para Alcaraz, que se lleva su sexto “grande”.

“He tratado de dar lo mejor de mí hoy”, dijo Sinner al final del partido. “Enhorabuena a Carlos y a su equipo. Hoy habéis sido mejores”.

Después de 65 semanas en lo alto del ranking, Sinner cede con esta derrota el número 1 de la ATP a Alcaraz.

Retraso por la presencia de Trump

La final comenzó con unos 40 minutos de retraso debido a las medidas de seguridad por la presencia del presidente Trump en el estadio. A las 2:40 pm, cuando comenzó a sonar el himno, miles de personas aún hacían fila afuera del Arthur Ashe. El partido empezó con las gradas a medio llenar y algunos no alcanzaron a entrar hasta el final del segundo set.

Donald Trump durante el himno antes del comienzo de la final, en el palco de Rolex. Crédito: Dino García | Impremedia

Eso sí, las celebridades no faltaron a la cita. Actores, atletas y cantantes. Pudimos ver a Jessica Alba, Pep Guardiola, Lindsey Vonn -en el palco de Alcaraz, justo detrás de su entrenador Juan Carlos Ferrero-, Stephen Curry, Sting, Bruce Springsteen, Ben Stiller, Danny DeVito, Hank Azaria, Spike Lee, Stefan Edberg, Martina Navratilova, Elle Fanning, Dakota Fanning, Michael J. Fox, Kevin Hart… miraras a dónde miraras, encontrabas una cara conocida.

Bruce Springsteen y Sting se saludan en el palco presidencial del Arthur Ashe. A la derecha, Ben Stiller. Crédito: Dino García | Impremedia

Alcaraz, “enchufado” desde el inicio

El partido no pudo empezar mejor para el español, que comenzó moviendo de esquina a esquina al transalpino y logró el break ya en el primer juego.

Alcaraz no sólo aguantaba los largos intercambios desde el fondo, la especialidad de Sinner, sino que cometía menos errores que el italiano, abría mayores ángulos y hacía mucho más daño con la derecha. Logró una segunda rotura y se llevó el primer set con mucha más facilidad de la esperada.

CARLOS ALCARAZ MAGIC AT THE NET 🪄 pic.twitter.com/wyy94OAqZO — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Sinner tampoco estaba sacando bien, aunque no cometió su primera doble falta hasta el inicio del segundo set. Mientras, Alcaraz volaba en sus juegos al servicio.

Pero en el cuarto juego del segundo set, Alcaraz se mostró vulnerable por primera vez al saque y Sinner, oliendo la sangre, le rompió en blanco. Fueron los momentos de más dudas del español y le costaron el segundo parcial.

Jannik Sinner is firing on all cylinders right now 🔥 pic.twitter.com/ykVUHDAPOD — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Como si de un juego de ajedrez se tratara, Alcaraz se reajustó al comienzo de la tercera manga y elevó su nivel.

“Vamos Carlos, positivo”, le decía su equipo desde el palco.

Y Carlos se convirtió en una apisonadora que pasó por encima de un Sinner sin argumentos para contrarrestar la potencia y la movilidad del murciano. Ya fuera desde el fondo de la pista o atacando la red, el italiano se veía superado una y otra vez.

AGITA ESA VARITA, ALCARAZ 🪄 pic.twitter.com/FCVz15juyx — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Alcaraz, muy sobrio durante todo el torneo, celebró en la final más los puntos que en los partidos anteriores. Apretando el puño, los labios y llevándose la mano a la oreja para pedir el apoyo del público.

Carlos Alcaraz wants to hear you, New York! 🗣️



The 2022 champion races into a quick 3-0 lead in the third set. pic.twitter.com/8L9hxG3rjK — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

En el quinto juego del cuarto set, aprovechando una doble falta de Sinner, el español logró un break clave para encaminar el último tramo. Le fue suficiente con mantenerse sólido con su saque, su mejor arma todo el torneo, para cerrar el set, el partido y el campeonato con un ace.

