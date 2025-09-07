El público dice a quién quieren ver en La Isla: Desafío Extremo 

Comenzó la cuenta regresiva para el estreno en octubre del reality show La Isla: Desafío Extremo, una competencia en la que un grupo de famosos deberá vivir en condiciones difíciles, a la par de que superan distintas pruebas.

Ante la cercanía de la fecha del lanzamiento de esta nueva entrega, en la cuenta en Instagram del programa hicieron una encuesta para consultarle al público a quién le gustaría ver en esta experiencia.

Los nombres que han dado son muchos, en su mayoría caras conocidas para la audiencia hispana en los Estados Unidos. Por ejemplo, han mencionado a Caramelo, quien ganó la temporada all-stars de La Casa de los Famosos y se convirtió en toda una sensación por la manera en la que conectó con la audiencia.

También han pedido a otras personalidades como Rafael Nieves, Fernando Lozada, Luca Onestini, Rosa Caiafa, Dennis Arana, entre otros.

Sin embargo, algunos usuarios consideran que debería rescatarse el formato en el que personas desconocidas juegan por el premio de $200.000 dólares. “Espero lleven a desconocidos de verdad, gente común que haga casting… ya estamos hartos de ver siempre a los mismos y todos famosos. Vuelvan a la raíz del programa cuando empezó, eran personas como enfermeras, bomberos, estudiantes, arquitectos… eso si sería bueno verlo”, dijo una seguidora del programa.

Otros pidieron: “Celebridades que no hayan estado en otros realities. El ego de los ex participante de otros programas ya cansan. Gente nueva y fresca”.

Por ahora son pocos los detalles que se saben de la nueva temporada. Lo único que han confirmado son los siguientes aspectos claves: será grabada en el Caribe y el conductor oficial es el actor mexicano Héctor Suárez Gomís.

En total, serán 18 participantes que deberán enfrentar los desafíos para que solo uno de ellos conquiste el gran premio.

