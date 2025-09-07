Irán estaría dispuesto a ceder el control de sus instalaciones nucleares

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyyed Abás Araqchí afirmó al diario The Guardian, que Irán aceptaría ceder el control de su programa nuclear y restricciones al enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

Irán “está dispuesto a lograr un acuerdo realista y sustentable que plantee una vigilancia rigurosa y restricciones al enriquecimiento (de uranio) a cambio del levantamiento de las sanciones”, escribió el jefe de la diplomacia iraní Abás Araqchi.

Sanciones contra Irán

Un mensaje dirigido a Francia, Reino Unido y Alemania, reunidos en el llamado grupo E3. “No aceptar esta ventana abierta tendría consecuencias devastadoras de un nivel inédito para la región y más allá”, advirtió.

A finales de agosto, el grupo E3 desencadenó en la ONU un mecanismo que facilita restablecer las sanciones contra la República islámica, en virtud del acuerdo internacional sobre el control del programa nuclear iraní, firmado en julio de 2015.

Acuerdo de 2015

Es así como dieron a Irán un mes para negociar sobre su programa nuclear y evitar el restablecimiento de las sanciones en su contra.

El acuerdo de 2015, firmado por el E3, Estados Unidos, China, Rusia e Irán preveía una reducción de las actividades nucleares de Teherán. Peor en 2018, bajo el primer mandato del presidente Donald Trump, Estados Unidos decidió retirarse del acuerdo y restableció sus propias sanciones.

