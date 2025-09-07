Michelle Renaud y Matías Novoa esperan a su segundo hijo: “La familia sigue creciendo”

La historia de amor entre Michelle Renaud y Matías Novoa suma un nuevo y tierno capítulo. Este domingo 7 de septiembre, la pareja sorprendió a sus seguidores al anunciar que están esperando a su segundo hijo en común. Después de disfrutar de unas vacaciones inolvidables por Europa junto a sus hijos, los actores utilizaron sus redes sociales para compartir la feliz noticia con un emotivo carrusel de fotos desde Londres.

En la publicación conjunta, Michelle y Matías revelaron que su familia ensamblada continúa creciendo. Recordemos que Michelle es madre de Marcelo, de 8 años, fruto de una relación anterior; Matías, por su parte, tiene a Axel, de 14 años; y en junio de 2024, ambos recibieron con alegría a su primer hijo en común: Milo, quien ahora tiene un año. Con la llegada de este nuevo bebé, la familia pasará a estar compuesta por seis integrantes.

Michelle Renaund presume su baby bump

Las imágenes compartidas en Instagram muestran a Michelle luciendo su pancita con ternura y elegancia en distintos puntos emblemáticos de Londres, como Notting Hill, una estación del metro y las icónicas cabinas telefónicas rojas. La actriz, conocida por su papel en Camino a Arcadia, aparece con un look gris cómodo, ideal para presumir su baby bump, que ya delata que el embarazo se encuentra avanzado.

El mensaje de Matías acompañando las fotos fue tan romántico como revelador: “Londres con mucho amo La familia sigue creciendo TE AMO @michellerenaud .

Unas palabras que rápidamente desataron la emoción entre sus fans, quienes no tardaron en llenar los comentarios de buenos deseos y especulaciones sobre el sexo del bebé.

Felicitaciones de sus seguidores

Aunque la pareja aún no ha confirmado la fecha exacta del nacimiento ni el sexo del nuevo integrante, muchos seguidores están convencidos de que podría tratarse de una niña, lo que marcaría un cambio en el hogar dominado por varones.

“Que sea una princesa para sus hermanos y sus papis”, “La vida te está dando lo que tanto buscabas” y “Enhorabuena” fueron algunos de los mensajes más repetidos en redes sociales.

Por su parte, Michelle compartió una historia adicional en Instagram en la que escribió: “Los sueños se cumplen. Nada más hermoso en este mundo que ser mamá. Y con un hombre hermoso MÁS!”, dejando ver lo plena y enamorada que se siente en esta nueva etapa de su vida.

Sigue leyendo: