Pritzker acusa a Trump de “aspirante a dictador” tras amenaza contra Chicago

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, arremetió este fin de semana contra el presidente Donald Trump, luego de que el mandatario publicara una polémica imagen en redes sociales en la que amenazaba con enviar tropas de la Guardia Nacional y agentes de inmigración a Chicago.

“Donald Trump no es un hombre fuerte, es un hombre temeroso. Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador”, escribió el demócrata en X, al denunciar que el presidente “amenaza con declarar la guerra a una ciudad estadounidense”.

Pritzker, considerado posible candidato presidencial en 2028, calificó la situación de “anormal” y advirtió que la administración estatal está lista para enfrentar las medidas federales en tribunales.

Las declaraciones del gobernador se producen tras la difusión de una imagen parodia inspirada en Apocalypse Now, en la que Trump aparece con un sombrero militar, helicópteros sobrevolando y llamas de fondo sobre el horizonte de Chicago.

“Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana”, escribió el mandatario, en un mensaje acompañado del título Chipocalypse Now.

The President of the United States is threatening to go to war with an American city.



This is not a joke. This is not normal.



Donald Trump isn't a strongman, he's a scared man. Illinois won’t be intimidated by a wannabe dictator. pic.twitter.com/f87Zek7Cqb — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) September 6, 2025

El presidente, además, firmó el viernes una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, una propuesta que requiere la aprobación del Congreso.

En paralelo, reiteró sus amenazas de incluir a Chicago en la lista de ciudades demócratas bajo intervención federal, como ya ocurrió con Washington y Los Ángeles en meses recientes.

Autoridades de la ciudad y del estado anunciaron que preparan demandas contra la Casa Blanca, mientras Trump ha insistido en que posee poderes casi ilimitados para desplegar la Guardia Nacional.

“Soy el presidente de Estados Unidos. Si creo que nuestro país está en peligro, puedo actuar”, afirmó en declaraciones recientes, en las que incluso sugirió que, si lo consideran dictador, “podría ser lo que quiera”.

Además de Chicago, el republicano mencionó a Baltimore, Nueva Orleans y Portland como posibles objetivos de futuros operativos.

Sigue leyendo:

• Trump advierte de un “apocalipsis” en Chicago con amenazas de tropas y redadas migratorias

• El Pentágono regresó a su antiguo nombre: ahora se llama Departamento de Guerra

• Georgia envía 300 soldados a Washington D.C. pese a demanda por despliegue de Guardia Nacional