Donald Trump recibió aplausos y abucheos en la final del US Open

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido con una mezcla de abucheos y algunos aplausos durante la final masculina del Abierto de Estados Unidos, disputada este domingo entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en el Estadio Arthur Ashe de Nueva York.

La reacción del público se produjo al término del primer set, cuando las cámaras enfocaron al mandatario en el palco principal. Gran parte de los asistentes se levantó para desaprobar su presencia con gestos de pulgar hacia abajo, mientras una menor proporción optó por vitorearlo, indicó Efe.

La asistencia de Trump, invitado por la firma suiza de relojes Rolex, obligó a reforzar las medidas de seguridad y retrasó media hora el inicio del partido. El dispositivo incluyó controles adicionales del Servicio Secreto y otras agencias federales en todo el complejo deportivo.

Trump, nacido en Nueva York, fue en el pasado un visitante frecuente del US Open, aunque no asistía al torneo desde 2015, cuando también fue abucheado poco después de anunciar su primera campaña presidencial.

Fuera del estadio, la organización Rechazar el Fascismo convocó una protesta en rechazo a su presencia.

Sin embargo, la asistencia fue mínima debido a la escasa antelación en la convocatoria y a las lluvias que marcaron la jornada. En un comunicado, el grupo denunció las amenazas del mandatario de enviar tropas federales a ciudades gobernadas por demócratas y lo acusó de fomentar la violencia supremacista.

La actividad de Trump no se limitó al tenis. Durante el partido utilizó su red Truth Social para enviar lo que calificó como una “última advertencia” a Hamás, instando al grupo palestino a aceptar un acuerdo para liberar a rehenes israelíes.

“Todo el mundo quiere que los rehenes vuelvan a casa. Todo el mundo quiere que esta guerra termine”, escribió.

El republicano ha hecho de las finales deportivas una constante en su agenda en los últimos meses. Ha asistido al Super Bowl en Nueva Orleans, a la final del Mundial de Clubes en Nueva Jersey y a una cartelera de artes marciales mixtas en Miami.

