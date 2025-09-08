Agenda comunitaria NYC: explore sitios históricos de Nueva Jersey, obtenga su OMNY de tarifa reducida y mucho más…

Tanto si es un entusiasta de la historia que planea una excursión de un día como si es un estudiante, la campaña Jersey Journeys de NJ TRANSIT es su boleto para celebrar el 250 aniversario de la nación explorando los sitios históricos clave de Nueva Jersey que contribuyeron a su historia.

La campaña se lanzó en un evento en Liberty Hall, en el campus de la Universidad de Kean. “Jersey Journeys: Cada parada cuenta una historia” incluye un mapa interactivo que muestra más de 150 sitios históricos y monumentos en todo el Estado Jardín, fácilmente accesibles en autobús, tren o tren ligero de NJ TRANSIT.

El mapa interactivo permite a los usuarios encontrar y explorar fácilmente sitios históricos repartidos por todo Nueva Jersey, incluyendo monumentos, campos de batalla, arquitectura y otros lugares históricos. El mapa proporciona información sobre la ruta más rápida para acceder a estos sitios. Encuéntrelo en www.njtransit.com/journeys.

Solicite su tarjeta OMNY de tarifa reducida

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) ofrece la tarjeta OMNY de tarifa reducida que se puede solicitar en persona o por correo. La tarifa reducida es la mitad de la tarifa base. La tarifa base para el metro y los autobuses locales es de $2.90, por lo que la tarifa reducida es de $1.45. Las tarifas reducidas se pueden utilizar en el metro y en los autobuses locales en cualquier momento. Para obtener más información sobre las tarifas reducidas, visite https://www.mta.info/fares-tolls/subway-bus/reduced-fare.

Prevención del suicidio

El suicidio es la undécima causa principal de muerte en Estados Unidos. En 2023, 49,316 estadounidenses murieron por suicidio. Estas estadísticas, según la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio (AFSP), demuestran la necesidad de seguir prestando atención a los problemas de salud mental. Por ello, el senador estatal Joseph P. Addabbo, Jr. organiza un evento virtual especial de educación para la prevención del suicidio en conmemoración de septiembre, el Mes de la Prevención del Suicidio.

El evento se llevará a cabo vía Zoom el lunes 15 de septiembre, de 6 p.m. a 7:30 p.m. El ID de la reunión es 853 3433 4545 y el código de acceso es 6p4ijR. Participarán representantes de la AFSP y el Dr. Clancy Martin, autor, profesor y superviviente de múltiples intentos de suicidio. “La educación es la primera línea de defensa contra el suicidio”, dijo el senador Addabbo. “A través de este evento virtual, destacaremos herramientas esenciales —líneas de ayuda, recursos locales y programas de eficacia comprobada— para que las personas sepan a dónde acudir y cómo ayudar a un amigo, compañero de clase o vecino que lo necesite”.

Capacitación en atención médica

El martes 16 de septiembre se realizará el evento de Acceso Rápido a la Atención Médica, de la división de Desarrollo Laboral del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas. Este evento ofrece a los graduados de bachillerato (o con GED) mayores de 18 años, con ingresos inferiores a $91,000 y al menos un año de experiencia profesional o educativa en el sector salud, la oportunidad de iniciar el proceso de Beca de Capacitación Individual para obtener capacitación gratuita como:

Asistente Médico Clínico (CMA); CASAC (Consejero Acreditado en Alcoholismo y Abuso de Sustancias) o como Asistente de Enfermería Certificado (CNA).

Cuándo: 16 de septiembre

Hora: 9:30 a.m. a 11:30 a.m.

Dónde: 14 Wall St., Manhattan (Piso 17).

Fiesta familiar

El domingo 14 de septiembre, de 12 a 4 p.m., en la Ballet Hispánico Way (Calle 89 Oeste, entre Ámsterdam y Columbus) se realizará la Celebración Latina, Día Familiar, con presentaciones gratuitas, clases de flamenco y bailes sociales latinos, música y baile en vivo, comida latina y actividades infantiles. Dentro de la sede del Ballet Hispánico, clases de baile para todas las edades y niveles, y visitas gratuitas a los estudios de baile.

Done sangre

La concejal Gale Brewer invita a la comunidad a un evento de donación de sangre en honor a quienes perdieron la vida en los atentados del 11-S en la Campaña de Donación de Sangre del Día de Servicio del 11-S de John Jay. Si tiene preguntas sobre elegibilidad médica, llame a NYBC Community Health al 800-688-0900. El evento será el martes 16 de septiembre, de 12:30 p.m. a 6:30 p.m. en John Jay College of Criminal Justice (East End, Comedor Estudiantil), localizado en el 524 W de la calle 59, en Manhattan.

Para empresarios

La Hispanic Federation presenta “The Deal Hour: A Networking Event”, diseñado para conectar a emprendedores, propietarios de pequeñas empresas, líderes de la industria y entidades crediticias locales en el norte de Manhattan, incluyendo Washington Heights, Inwood y East Harlem. Este evento forma parte de la serie “Crear y Crecer su Negocio” de la Federación Hispana. El evento es gratuito, pero debe obtener su boleto en https://www.eventbrite.com/e/the-deal-hour-a-networking-event-presented-by-hispanic-federation-tickets-1623221662689.