Arrestan a hombre por intentar remolcar un vehículo de ICE durante operativo migratorio

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este lunes que un hombre del sur de Los Ángeles fue arrestado tras ser acusado de intentar remolcar un vehículo policial de la agencia durante un operativo migratorio.

Según el comunicado, el detenido fue identificado como Bobby Núñez, de 33 años, conductor de grúa, quien enfrenta una denuncia penal federal por presunto robo de propiedad pública. Su comparecencia inicial estaba prevista para el 2 de septiembre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles.

Eddy Wang, agente especial a cargo de HSI Los Ángeles, señaló que “interferir con los agentes federales del orden público durante el ejercicio de sus funciones tiene graves consecuencias, como ya ha descubierto el acusado”.

“HSI Los Ángeles se compromete a exigir responsabilidades inmediatas a todos aquellos que obstruyan, impidan o agredan a los agentes federales del orden público”, reiteró Wang.

El ICE advirtió que incidentes como este reflejan los desafíos que enfrentan sus agentes en jurisdicciones que no cooperan con las autoridades migratorias, conocidas como “ciudades santuario”.

Según la agencia, estas políticas “incitan a la gente a obstruir las medidas legales de control migratorio”, lo que genera riesgos para la seguridad pública.

La institución federal sostuvo que cuando transeúntes o manifestantes interfieren con sus operaciones, ponen en peligro tanto a los agentes como al público. En su comunicado, el ICE reiteró su compromiso de hacer cumplir las leyes migratorias y pidió a las jurisdicciones locales que cooperen para prevenir “actos peligrosos” como este.

Sigue leyendo: