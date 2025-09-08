El huracán Kiko llegará al norte de Hawái a finales de esta semana

El huracán Kiko continúa su avance por el océano Pacífico directo al norte de Hawái, advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC), quien dijo que se degrado a categoría 1, y lleva una velocidad de 13 mph, con vientos sostenidos de 115 mph. Los meteorólogos advierten que el huracán pegará en Hawaí entre el 9 y 10 de septiembre.

El huracán Kiko es la tormenta número once con nombre de la temporada del Pacífico Oriental en 2025, cuya temporada se es del 15 de mayo al 30 de noviembre.

“Provocando olas y corrientes e resaca”

“El reconocimiento indica que Kiko se mantiene como huracán de categoría 1. Se pronostica que pasará al norte de las islas hawaianas a finales de esta semana, provocando olas y corrientes de resaca en algunas zonas de las islas”, indicó NOAA en X.

Mientras, NHC instó a las autoridades que deben evaluar el avance de Kiko y advirtió que las islas Big Island y Maui podrían sufrir las primeras consecuencias del huracán.

A category 1 Hurricane Kiko advances closer to Hawai'i today.



While Kiko is forecast to sail north of the Hawaiian islands, swells from the storm are expected to produce dangerous surf and rip currents along the coasts this week. pic.twitter.com/zAUsdiKVYJ — CIRA (@CIRA_CSU) September 8, 2025

“Olas peligrosas”

El Instituto Cooperativo para la Investigación de la Atmósfera (CIRA) compartió imágenes satelitales de la tormenta capturadas por el satélite GOES-18 en X.

“El huracán Kiko, de categoría 1, avanza hoy hacia Hawái. Si bien se pronostica que Kiko navegue al norte de las islas hawaianas, se espera que el oleaje de la tormenta produzca olas peligrosas y corrientes de resaca en las costas esta semana”, advirtieron.

Desde el domingo, el olaje en el mar ha aumentado por lo que el Servicio Meteorológico Nacional de Honolulu emitió alertas de oleaje alto, que suelen emitirse cuando las olas alcanzan los 4,5 metros.

Se espera que el huracán Kiko se debilite a tormenta tropical a su paso por Hawái, pero las autoridades solicitan a los habitantes tomar precauciones y hacer caso de las alertas.

