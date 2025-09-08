La ciudad de Nueva York contará con tres nuevos baños públicos

Para los ciudadanos de la Gran Manzana, a quienes les gusta sudar, ahora habrá tres nuevos baños públicos.

Dos de los nuevos rivales para los shvitzers de la ciudad de Nueva York abrirán este otoño: Lore Bathing Club llegará a NoHo, y Othership, que abrió su primer local en Flatiron District en 2024, está abriendo un nuevo espacio en Williamsburg.

El tercero está en un sitio anunciado recientemente, también de Othership, en un viejo estudio de yoga de 13,500 pies cuadrados en el Upper East Side, pero no está previsto que esté terminado hasta algún momento de 2027.

Ninguno de los nuevos baños ha publicado la fecha exacta en que abrirán este otoño, pero los dos dicen que esperan a empezar a recibir clientes a finales del mes de septiembre o en octubre.

Esta noticia, llega en un momento para quienes han invertido en el panorama de saunas de la ciudad, que lleva un gran tiempo estancado y que en los últimos años ha estado creciendo y diversificándose.

Además, de las mencionadas, las nuevas instituciones con un diseño sofisticado como Bathhouse, que también tiene establecimientos en Williamsburg y Flatiron, y el QC Spa de Governors Island, que abre junto con una selección de banyas rusas de la vieja escuela, jjimjilbangs coreanos, vestuarios de gimnasio y espacios de spa menos comunes y más enfocados en tratamientos.

Lore busca atender a los residentes de Manhattan que buscan un lugar para sudar y brindara un modelo de membresía mensual ilimitada. En contraste, la mayoría de saunas de la ciudad actualmente son de pago por visita.

“Cuando James y yo empezamos a hablar de construir una casa de baños, una de las principales observaciones que vimos fue que la ciudad de Nueva York, en general, está desatendida”, expresó Adam Elzer, refiriéndose a su compañero cofundador de Lore, el empresario James O’Reilly. “Actualmente, no existe una instalación diseñada para alguien que realmente quiera usarla a diario”.

Los compañeros dijeron que eliminaron parte del “exceso” de otros espacios de sauna para centrarse mejor en los componentes principales de una casa de baños y mantener bajo el costo mensual para los miembros, reportó Gothamist.

“Los recién llegados tienden a exagerar lo que es algo bastante fundamental y primario”, indicó O’Reilly.

Lore será convertirá en un lugar de dos pisos y 6,200 pies cuadrados ubicado en 676 Broadway, con sauna de calor seco, piscina de agua fría y sauna infrarroja abierta toda la semana de 7:00 de la mañana a 11:00 de la noche. Los costos de acceso anticipado empieza en $89 dólares por semana o $210 dólares mensuales.

Othership Williamsburg será la continuación del mismo ambiente que cultiva en sus dos sucursales de Toronto y en el espacio de Flatiron, atrayendo a jóvenes con un entorno atractivo que ofrece una experiencia social sobria y enfocada en el bienestar.

“Estamos en una época en la que la gente ya no quiere beber, y al mismo tiempo, la gente quiere despertarse sintiéndose bien”, apuntó Amanda Laine, cofundadora de Othership, sobre el atractivo de los baños públicos.

Los neoyorquinos se han mostrado especialmente preparados para este concepto y se han adaptado a las experiencias emocionales guiadas en la sauna con más naturalidad que los mismos canadienses, manifestó Laine, quien es originaria de Toronto.

No obstante, cuando se trata de baños de hielo, los neoyorquinos dicen “‘¡Dios mío!’, estos son los baños de hielo más fríos que han experimentado jamás”, dijo Laine.

En casa, señaló a los habitantes de Toronto por lo general les resulta más fácil sumergirse en frío.

