Lionel Scaloni sobre ver a Messi en Mundial 2026: “Lo que decida estará bien”

La decisión sobre si el 10 de la selección de Argentina, Lionel Messi, puede o no disputar el venidero Mundial 2026 dependerá enteramente de él, luego que el DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni, recomendara a los medios dejarlo tranquilo con su presencia en la Copa del Mundo.

En rueda de prensa previa al último duelo de Eliminatorias Sudamericanas en Quito ante Ecuador, Scaloni fue preguntado sobre la actualidad de Messi, quien no fue convocado para este último partido para darle descanso en los físico.

Ante la pregunta sobre si el Capitán será parte de la plantilla que defienda el Mundial conquistado en Qatar 2022, Scaloni dijo que no se ha tomado el tiempo de conversar con el jugador del Inter Miami, sobre su planificación para 2026.

“En cuanto a Leo, no hablé de esta situación del Mundial. Sólo sé lo que ha declarado y sé que va a tomar con tranquilidad todo este tiempo, así lo merece. Lo que decida estará bien. Hay que dejarlo tranquilo y no mucho más que eso“, dijo el entrenador.

Messi había encendido las alarmas tras el partido en el vencieron 3-0 a Venezuela en el Monumental de Buenos Aires, que no sabe si llegará al torneo con 39 años, aunque su objetivo es ir paso a paso.

“En su momento lo dije, por lógica lo más normal era que no llegue a jugar un Mundial con 39 años. Son nueve meses, está cerquita, y al mismo tiempo es un montón, pero es ir día a día e intentar ser feliz”, dijo Messi.

El astro de 38 años se mostró cauteloso al verse afectado por las lesiones en el Inter Miami de la MLS, por las que se perdió varios partidos y se resintió al volver, según dijo a la prensa.

“Cuando yo me siento bien, disfruto. Y si no estoy bien, la verdad que la paso mal, prefiero no estar, así que nada, iremos viendo“, apuntó el capitán de la selección argentina.

Argentina consiguió de manera anticipada su clasificación al Mundial 2026 con un sólido liderato en las Eliminatorias Sudamericanas, producto de 38 puntos en 17 fechas y cifra que podría aumentar de conseguir un resultado positivo ante Ecuador.

