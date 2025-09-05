La fuerte discusión entre Lionel Messi y los jugadores de la Vinotinto (VIDEO)

Mientras los focos se suelen centrar en el arte y la genialidad de Lionel Messi, su lado más temperamental rara vez queda en evidencia.

Sin embargo, un video que se ha vuelto viral ha revelado un costado poco visto del astro argentino: una intensa discusión con sus rivales durante el partido contra la selección de Venezuela en el Estadio Monumental.

La tensa atmósfera del encuentro, caracterizada por un juego físico y por momentos ríspido por parte de la ‘Vinotinto’, fue el detonante de la confrontación. Las imágenes, captadas desde la tribuna, documentan un acalorado intercambio de palabras y gestos que ha sorprendido a los aficionados de todo el mundo.

Tenso momento al terminar el primer tiempo del Argentina vs Venezuela en donde Lionel Messi busca a Tomás Rincón.



Video cortesía de Esteban Stagno en Tik Tok. pic.twitter.com/M3oSpMNYA2 — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) September 5, 2025

El video muestra que la discusión se desató después de una falta sobre Messi. Visiblemente molesto, el astro argentino se encaró con el capitán de Venezuela, Tomás Rincón, quien le recriminaba una de sus acciones.

Las imágenes, sin audio claro, capturan a un Rincón gesticulando y gritando hacia el argentino, quien no se quedó callado y le respondió de forma vehemente.

El altercado escaló rápidamente, con otros jugadores de ambos equipos sumándose a la trifulca. El video ofrece una perspectiva inédita de un Messi que, lejos de su habitual calma, se involucra en el fragor de la batalla.

Aunque la situación no llegó a mayores, el material ha quedado como un testimonio de la intensidad que se vivió en un partido que, más allá del resultado, ha dejado una anécdota inolvidable.

