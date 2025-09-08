Muere Rick Davies, vocalista de Supertramp, tras una larga lucha contra el cáncer

El músico Rick Davies, cantante y cofundador del grupo de rock británico Supertramp, murió el pasado sábado a los 81 años, informó la banda a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Davies falleció tras una larga lucha contra el cáncer. El artista fue diagnosticado en 2015 con un mieloma múltiple, un tipo de cáncer en las células plasmáticas.

En el comunicado, Supertramp destacó la importancia de Davies en la historia de la banda y en el éxito de grandes temas de la agrupación.

“Fue la voz y el pianista detrás de las canciones más emblemáticas de Supertramp, dejando una huella indeleble en la historia de la música rock(…)”, publicó Supertramp en redes sociales

Supertramp señaló al pianista como figura clave en éxitos como “Dreamer”, “Breakfast in America” y “Goodbye Stranger”, donde su “voz llena de alma y su inconfundible toque en el Wurlitzer se convirtieron en el latido del sonido del grupo”.

Rick Davies era el único miembro fundador de la banda tras la salida del guitarrista Roger Hodgson, quien se retiró de la agrupación en 1983 y desarrolló su carrera como solista.

Tras el éxito de la agrupación y extenuantes giras surgieron diferencias entre ambos líderes de la banda. “Tenía la impresión de que la banda se estaba desintegrando. En aquellos conciertos multitudinarios me sentía como una especie de actor haciendo la misma representación noche tras noche. Nos habíamos convertido en esclavos de una gran producción”, dijo Hodgson.

Según reportaron varios medios de comunicación como The New York Times, Davies murió el 6 de septiembre en su residencia en Long Island, en Estados Unidos.

La causa de la muerte de Rick Davies no ha sido confirmada pero el artista llevaba más de 10 años luchando contra un complicado cáncer. El mieloma múltiple es una enfermedad que afecta las células plasmáticas lo que reduce la capacidad del organismo para combatir infecciones. Esta enfermedad puede causar daños en los riñones,… [y] pueden dañar los huesos y aumentar el riesgo de fracturas óseas”.

