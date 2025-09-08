Piden $5.85 millones de dólares por la casa donde se grabó parte de ‘The Karate Kid’

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión en Encino, California, recién construida. Según ‘TMZ’, la casa fue construida luego de demoler la antigua residencia, la cual sirvió como set de grabación para ‘The Karate Kid’ (1984).

La propiedad está disponible por $5.85 millones de dólares, aunque parece ser que los agentes encargados de la venta no quieren explotar su relación con la icónica película de los 80. Según ‘TMZ’, la propiedad sirvió en la ficción como el hogar del personaje interpretado por Elisabeth Shue.

En el listado, disponible en la página web de Christie’s International Real Estate, se dice que esta es “una impresionante residencia renovada enclavada en las pintorescas colinas de Encino. Esta moderna joya arquitectónica combina a la perfección un elegante diseño contemporáneo con cálidos detalles en piedra, ofreciendo un atractivo exterior excepcional y una sofisticación atemporal”.

La casa principal tiene una extensión de 5,492 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con cinco dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Del interior se tiene que resaltar sus techos altos, grandes ventanales y acabados modernos. Su diseño es bastante minimalista, aunque también da la impresión de ser un lienzo en blanco para que el nuevo propietario se encargue de una decoración más extensa.

Desde la sala de estar y desde la cocina gourmet se tiene impresionantes vistas al exterior de la casa, lo que también ofrece muy buena luz al lugar.

Al exterior hay extensas áreas verdes, comedor, terraza, área de barbacoa, piscina, área de spa y otros espacios ideales para disfrutar con familiares o amigos al aire libre.

Sigue leyendo:

• Antiguo rancho de Dom DeLuise está en venta

• La actriz Aubrey Plaza decidió vender la casa donde murió su esposo

• Kate Pierson quiere $750,000 dólares por su casa en Nueva York