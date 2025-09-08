Warner Bros. ha logrado siete estrenos consecutivos de más de $40 millones de dólares

Este fin de semana, Warner Bros. se convirtió en el primer estudio en lograr que siete de sus películas lograran recaudar en taquilla más de $40 millones de dólares cada una.

La séptima película fue ‘The Conjuring: Last Rites’, la cual estrenó este fin de semana, y logró recaudar $83 millones a nivel nacional y $187 millones a nivel global.

‘The Conjuring: Last Rites’ fue dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga. La secuela obtuvo el mayor estreno de la franquicia y marcó el tercer estreno de terror más alto a nivel nacional en la historia, antes de ella está ‘It’ (2017) e ‘It: Chapter Two’ (2019).

Hay que recordar que ‘The Conjuring: Last Rites’ es la novena y última entrega de este universo. Antes de ella, el público pudo disfrutar de ‘The Conjuring’ (2013), ‘Annabelle’ (2014) ‘The Conjuring 2’ (2016), Annabelle: Creation (2017), ‘The Nun’ (2018), ‘Annabelle Comes Home’ (2019), ‘The Conjuring: The Devil Made Me Do It’ (2021) y ‘The Nun II’ (2023).

La franquicia de ‘The Conjuring’ se centra en las ficticias aventuras de Ed y Lorraine Warren, quienes son investigadores paranormales. En las películas de ‘The Conjuring’ se sigue sus intentos de ayudar a personas acosadas por espíritus. Y el resto de películas que forman parte del universo, cuentan la historia de esas entidades con las que se han topado los Warren.

Esta buena racha de Warner Bros. comenzó en abril con el estreno de ‘A Minecraft Movie’, pues logró recaudar $162 millones de dólares; después llegó ‘Sinners’ con $48 millones de dólares; ‘Final Destination Bloodlines’, recaudando $51.6 millones de dólares; ‘F1: The Movie’ recaudó $57 millones de dólares; ‘Superman’ con $125 millones de dólares; y ‘Weapons’ con $43.5 millones de dólares.

