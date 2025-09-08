Actor de ‘Breaking Bad’, Raymond Cruz, fue arrestado en Los Ángeles

El actor Raymond Cruz, famoso por su papel de Tuco Salamanca en la exitosa serie de Netflix ‘Breaking Bad’, fue arrestado este lunes tras un altercado con un vecino en el área de Silverlake de Los Ángeles, según informó TMZ.

Fuentes policiales indicaron al mencionado medio de comunicación que una persona llamó a la policía denunciando al actor por supuestamente rociar con una manguera a una chica.

Según el testimonio, Cruz se encontraba lavando su auto y le pidió a una chica que apartara su auto luego de que lo estacionó muy cerca del auto de Cruz. El actor roció con agua de la manguera a la chica mientras continuaba lavando su auto. La mujer pensó que el actor la habría mojado a propósito lo que originó el altercado.

El actor fue arrestado por la policía bajo sospecha de delito menor de agresión.Cruz fue procesado en la comisaría el lunes, según informaron fuentes al medio.

Hasta el momento no se han presentado cargos de delito menor en contra del actor.

De acuerdo con TMZ, es diferente el protocolo que manejan los fiscales en cuanto a los delitos menores. Es posible que los fiscales aplacen el procesamiento y celebren una audiencia en la oficina donde se le puede exhortar al infractor a asistir a clases de manejo de ira a cambio de retirar los cargos en su contra.

En la década de 1990 , Cruz acumuló papeles en programas como The X-Files, The Practice, Star Trek: Deep Space Nine, Walker, Texas Ranger, Murder, She Wrote y NYPD Blue. También apareció en películas como Clear and Present Danger, Under Siege, Out for Justice, The Rock, Alien: Resurrection, Dead Again y Broken Arrow.

Tuvo un importante papel en la película ganadora del Oscar, ‘Training Day’, interpretando al impredecible gánster Sniper. En los últimos años ha tenido una presencia regular en programas de televisión como Major Crimes, serie de TNT donde participó desde 2012 a 2018.

Sigue leyendo:

Piden $5.85 millones de dólares por la casa donde se grabó parte de ‘The Karate Kid’

Debby Ryan y Josh Dun están esperando su primer hijo

Warner Bros. ha logrado siete estrenos consecutivos de más de $40 millones de dólares