Mujer devuelve sofá que compró en Costco hace 6 años y la tienda lo acepta

Una mujer en Estados Unidos regresó un sofá que había comprado en 2019, es decir, hace seis años, y logró que la tienda le entregara un reembolso completo, desatando opiniones divididas en redes sociales.

La protagonista es la tiktoker Chloe (@strugglebusstation), cuyo video sobre la devolución acumula más de 309,000 reproducciones.

Según relató, al ver que otro cliente regresaba unas hieleras sujetas con cinta adhesiva, decidió consultar si también podía devolver su viejo sofá.

“El empleado me dijo: ‘Solo tráelo de vuelta. Te devolveremos tu dinero’”, explicó la joven.

Días después, Chloe llevó el mueble al almacén y confirmó que la tienda aceptó el regreso sin hacer preguntas.

“Lo devolvieron sin problemas. Me dieron la devolución en una tarjeta de regalo porque ya no tengo mi tarjeta de membresía”, contó en un segundo video.

Costco es conocida por su política de devoluciones sumamente flexible: prácticamente cualquier artículo puede regresarse en cualquier momento, incluidos muebles, salvo ciertas excepciones como electrónicos o electrodomésticos grandes.

De hecho, otros usuarios han compartido experiencias similares: un cliente relató que devolvió un colchón de cinco años con hundimiento y otro comentó que llevó de vuelta dos sillones después de media década de uso.

Sin embargo, no todos ven con buenos ojos estas prácticas.

En los comentarios de TikTok, varios usuarios acusaron a Chloe de aprovecharse de la generosidad de la tienda.

“Seis años de uso… yo estaría mortificado”, escribió uno. Otro advirtió: “Esto es lo que va a arruinar la política para los demás”. Incluso un tercero aseguró: “Este tipo de cosas harán que la modifiquen para mal”.

No obstante, también hubo quienes defendieron la decisión de la joven. Un usuario señaló: “La gente dice que es un abuso, pero no, literalmente es su política. Si tuvieran un problema, ya la habrían cambiado”.

Otro compartió: “Yo también lo hice. Después de devolver mi sofá, entré de nuevo y compré uno nuevo”.

El caso ha puesto en evidencia la delgada línea entre el beneficio al consumidor y el abuso de una política que muchos consideran la base de la fidelidad de los clientes hacia Costco.

Aunque la compañía no ha hecho comentarios al respecto, en foros como Reddit algunos exmiembros han advertido que hacer devoluciones excesivas de artículos caros puede ocasionar la cancelación de la membresía.

