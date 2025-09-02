11 nuevos productos que llegaron a Costco en septiembre con descuentos de hasta $1,700

Costco ha iniciado septiembre con una serie de productos en oferta que combinan lo práctico con lo irresistible. Desde alimentos gourmet hasta artículos de limpieza y cuidado personal, las promociones han sorprendido a los socios por su valor y calidad.

11 productos imperdibles en Costco este mes

Albóndigas de sopa Mila Xiao Long Bao – $30 de descuento

Quienes aman la comida asiática celebran la llegada de este paquete de lujo que incluye albóndigas de cerdo, pollo y camarón, además de un vaporizador de bambú y tazones para salsas. Los compradores destacan que la calidad se asemeja a la de un restaurante de Dim Sum, lo que hace que los $69,99 después del descuento sean una inversión deliciosa.

Aspiradora inalámbrica Dyson Cyclone V10 Animal+ – $110 de descuento

La popular aspiradora de Dyson vuelve a los estantes con un ahorro considerable. Este modelo ofrece hasta una hora de autonomía, tres modos de limpieza y gran potencia para eliminar pelo de mascotas y polvo profundo. Su precio en línea queda en $439,99, lo que la convierte en una compra estratégica para quienes buscan durabilidad y rendimiento.

La conocida política de devoluciones de Costco, aunque favorable para los clientes, también fomenta el gasto excesivo. Crédito: Tada Images | Shutterstock

Detergente líquido Tide HE – $5 de descuento

Uno de los básicos de lavandería se suma a las promociones. La presentación familiar de 152 cargas asegura que el producto dure semanas, con la ventaja de un precio más bajo por carga. Los Tide PODs también entran en oferta, por lo que es un buen momento para abastecerse de ambas versiones.

Arena para gatos Scoop Away – $4.10 de descuento

La bolsa de 42 libras de arena perfumada ha recibido buenas reseñas por su textura y capacidad de absorción. Muchos usuarios destacan que controla los olores con eficacia, dejando un aroma fresco en casa. En línea se encuentra a $23,89 con envío incluido, aunque en tienda suele costar menos.

Salchichas de pollo Amylu Paleo Andouille – $4 de descuento

Estas salchichas de pollo estilo andouille se han convertido en un éxito entre los socios de Costco. Son versátiles para prepararlas en la parrilla durante una reunión o cocinarlas en sartén para acompañar un desayuno. Con el descuento actual, resultan una opción sabrosa y económica para la mesa familiar.

Cepillo de dientes eléctrico Philips Sonicare DiamondClean (paquete de 2) – $80 de descuento

El set de dos cepillos de la línea DiamondClean se ofrece ahora en $199,99 en línea. Sus compradores destacan la eficacia para reducir placa y mejorar la salud de las encías, además de la aplicación integrada que guía la rutina de cepillado. Es una opción de alto nivel para quienes buscan tecnología en el cuidado dental.

Papel higiénico Charmin Ultra Soft – $6.50 de descuento

El clásico paquete de 30 rollos ofrece hojas resistentes pero suaves, seguras para sistemas sépticos y que ayudan a evitar obstrucciones. Esta oferta forma parte de los Member Only Savings vigentes hasta el 21 de septiembre, tanto en almacén como en línea. Una compra esencial para cualquier hogar.

Electrodomésticos LG, Samsung y Whirlpool – hasta $1,700 de descuento

Septiembre llegó con fuertes promociones en grandes electrodomésticos. Los socios pueden encontrar lavadoras, secadoras y refrigeradores con descuentos que varían entre $400 y $1,700 según la marca y el modelo. Una oportunidad única para renovar el hogar con equipos de última tecnología.

Cartuchos Gillette Venus Comfort Glide – $8 de descuento

El paquete que incluye una rasuradora y 12 cartuchos de repuesto se encuentra en promoción durante este mes. Suaves y prácticos, estos repuestos ofrecen un afeitado cómodo y duradero. Los compradores recomiendan aprovechar la oferta antes de que se agoten en almacenes.

Variedad de cápsulas de café Crafted Classics – $10 de descuento

El paquete de 72 K-Cups llega este mes con sabores de marcas reconocidas como Donut Shop, Green Mountain y Lavazza. Con el descuento, el precio en línea baja a $31,99, lo que lo convierte en un recurso indispensable para quienes disfrutan de una taza distinta cada mañana.

Paquete de dulces Mars – $7.50 de descuento

Con Halloween a la vuelta de la esquina, Costco lanza una caja de 30 barras de chocolate que incluye Snickers, Twix, Milky Way y M&Ms. El descuento vigente hasta el 21 de septiembre hace que sea una compra anticipada ideal para quienes desean estar listos para la temporada festiva.

