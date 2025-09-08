Repartidor de UPS en Nueva York revela cuánto puede ganar: así es su día a día

Un vistazo al mundo de los repartidores de UPS en Nueva York muestra una rutina intensa, llena de desafíos y recompensas, según relató David Asay, trabajador dominicano con casi 10 años en la compañía, en un video del creador de contenido Alfy Tavárez.

Asay detalló que su jornada inicia alrededor de las 9:15 de la mañana, tras trasladarse unos 25 minutos desde su casa. Su día de trabajo se extiende entre 10 y 11 horas de lunes a viernes, manejando una ruta que ha mantenido durante siete años en la zona de Green Point, Brooklyn.

“Veo a las mismas personas todos los días, es como una familia”, aseguró.

El repartidor explicó que su promedio diario de entregas es de 360 paquetes, cifra que aumenta durante la temporada navideña. “Todo está organizado por secciones dentro del camión, y con la experiencia vas aprendiendo la rutina”, dijo Asa.

Destacó la importancia de la adaptación y la constancia en el trabajo.

Entre los desafíos que enfrenta, mencionó la dificultad para estacionarse en las calles estrechas de Nueva York y la gestión de paquetes robados, aunque aseguró que nunca deja entregas afuera.

¿Cuánto dinero gana un repartidor de UPS en Nueva York?

En cuanto a las ganancias, Asay explicó que los trabajadores comienzan desde posiciones internas, como manejo de paquetes en almacén, y luego escalan hasta llegar a ser conductores.

“Ahora mismo el salario inicial es de $21 dólares por hora, y el top pay alcanza los $45,77 dólares por hora después de cinco años, con beneficios como vacaciones pagadas, días de enfermedad y días personales”, indicó.

Sobre la recomendación de su empleo, afirmó que UPS es una buena compañía para trabajar, especialmente por los beneficios y la estabilidad laboral, y aconsejó a quienes quieran ingresar a este mundo “tener paciencia y empezar desde abajo”.

