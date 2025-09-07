Amazon elimina de manera oficial su servicio de streaming gratuito

A partir del miércoles 3 de septiembre, Freevee, el servicio de streaming gratuito de Amazon utilizado por millones de usuarios, ha sido oficialmente eliminado y su contenido ahora se encuentra disponible en Prime Video. La medida busca simplificar la experiencia de visualización dentro del ecosistema de la compañía.

Amazon, matriz de Freevee, informó que la consolidación responde a la estrategia de unificar su oferta de streaming. Las series originales y el contenido gratuito con anuncios permanecerán accesibles en Prime Video, incluso para quienes no tengan suscripción Prime, a través de la nueva sección “Mirar gratis”.

No habrá cambios en la disponibilidad de contenido para los miembros Prime. La sección gratuita permitirá a los no suscriptores acceder a los mismos títulos con publicidad, manteniendo la accesibilidad que ofrecía Freevee. De este modo, Amazon pretende reducir la fragmentación de su oferta y facilitar la gestión de usuarios.

Se les solicita a los espectadores que migren a la aplicación Prime Video para continuar viendo programas y películas populares, como “Jury Duty”, “Bosch: Legacy” y “Judy Justice”. La aplicación Freevee ahora redirige a un sitio web para descargar Prime Video, asegurando la transición de manera fluida para los usuarios.

Consolidación de servicios y estrategia de streaming

Amazon explicó que, en lugar de mantener dos plataformas de streaming separadas, ha decidido integrar todo el contenido gratuito y original con publicidad en Prime Video. Esto permite centralizar la experiencia, optimizar la gestión de usuarios y mantener el acceso a la programación sin necesidad de suscripción adicional.

Freevee se lanzó en 2019 bajo IMDb, propiedad de Amazon, y ofrecía películas, series, programación original y algunos contenidos de Amazon Prime de manera gratuita con publicidad. En su momento, la plataforma alcanzó cerca de 65 millones de usuarios activos mensuales, consolidándose como una opción popular dentro del mercado de streaming gratuito.

La decisión de eliminar Freevee se comunicó a los usuarios con anticipación, brindando información detallada sobre la transición de contenido. Amazon aclaró que todo el catálogo de Freevee, incluyendo las series originales, seguirá accesible a través de Prime Video sin requerir membresía.

Entre la programación destacada que continúa disponible se encuentra el reality show de comedia nominado al Emmy “Jury Duty”, el programa judicial “Judy Justice” y el drama “Bosch: Legacy”. Los espectadores pueden disfrutar de estos títulos con anuncios, preservando el espíritu gratuito del servicio original.

El cambio también apunta a optimizar la estrategia de Amazon en un mercado de streaming cada vez más competitivo. La integración busca ofrecer una plataforma más sencilla y completa, unificando contenido gratuito con publicidad y producciones originales en un solo lugar.

Desde finales del año pasado, Amazon había anunciado planes para eliminar la aplicación Freevee, explicando que su objetivo era centrar los esfuerzos de streaming en Prime Video. Con esta consolidación, la empresa asegura continuidad para los usuarios y mantiene acceso gratuito a la programación más relevante del antiguo servicio.