Russell Wilson seguirá como quarterback titular de New York Giants ante Dallas Cowboys

Los New York Giants sufrieron una dolorosa derrota contra los Washington Commanders en la Semana 1 de la temporada 2025 de la NFL. La responsabilidad del descalabro se podría adjudicar a la imposibilidad de generar puntos bajo el mando de Russell Wilson.

Pese a todo, el head coach Brian Daboll decidió mantenerlo como quarterback titular para el duelo de la Semana 2 contra los Dallas Cowboys en el AT&T Stadium.

El entrenador dijo que la derrota no fue culpa de Wilson, pero está consciente de que todo el equipo se debe desempeñar de mejor manera.

“No jugamos especialmente bien, diría que colectivamente, pero en cuanto a tomar cualquiera de esas decisiones, realmente en cualquier posición o cambio de esquema, me gustaría hacerlo con la mente clara y ver la grabación”, dijo el head coach.

Y reveló: “Una vez más, como dije ayer, ese partido no es culpa de Russell Wilson. Tenemos que hacerlo mejor colectivamente, tanto en el entrenamiento como en el juego. Pero Russ será el titular”.

Wilson completó menos de la mitad de los pases que intentó (17/37) y solo generó 168 yardas por la vía aérea. El quarterback tuvo que correr por su vida en múltiples ocasiones porque acabó como el líder corredor de New York luego de acumular 44 yardas en ocho acarreos. Además, el castigo sobre él fue constante porque Daron Payne y Dorance Armstrong lo capturaron.

¿Cómo le ha ido a Russell Wilson contra los Cowboys?

Desde que se convirtió en quarterback titular de los Seattle Seahawks, Russell Wilson ha enfrentado a los Dallas Cowboys seis veces y solo ha sufrido una derrota.

El único descalabro fue en 2014, por marcador de 30-23, y fue superado por Tony Romo y una defensa que lo limitó a 206 yardas totales.

Pese a haber jugado para Denver Broncos y Pittsburgh Steelers, no ha vuelto a enfrentar a los Cowboys desde 2020. En 2024 pudo hacerlo, cuando era jugador de los negro y amarillo, pero una lesión en la pantorrilla mandó a Justin Fields como titular en un Sunday Night Football.

