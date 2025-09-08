Seguro Social dará pagos de hasta $5,108 a jubilados en dos días

En cuestión de días, miles de jubilados en Estados Unidos comenzarán a recibir sus pagos de septiembre del Seguro Social, los cuales pueden alcanzar un máximo de $5,108 mensuales para quienes se retiraron a los 70 años.

El primer grupo en recibir su depósito será el de los beneficiarios nacidos entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes del año. Ellos tendrán su pago depositado el próximo 10 de septiembre.

Posteriormente, el 17 de septiembre cobrarán los jubilados cuyo cumpleaños cae entre el día 11 y el día 20 de cualquier mes del año, mientras que el último turno llegará el 24 de septiembre para quienes nacieron a partir del día 21 de cualquier mes del año.

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) establece que cualquier ciudadano puede solicitar beneficios a partir de los 62 años.

Sin embargo, el monto varía de manera considerable según la edad de retiro, los años de aportaciones y el total acumulado en impuestos pagados.

Por ejemplo, alguien que se jubile a los 62 años puede recibir hasta $2,831 al mes, mientras que quienes esperan hasta los 70 alcanzan el monto máximo de $5,108.

La SSA también ofrece una calculadora en línea que permite a cada trabajador estimar su pago mensual personalizado.

Sin embargo expertos advierten que el futuro del programa enfrenta desafíos financieros.

El Seguro Social se sostiene gracias a los impuestos sobre la nómina, compartidos por empleados y empleadores, pero los analistas estiman que, sin cambios legislativos, los fondos podrían agotarse parcialmente para 2034, lo que reduciría los pagos.

