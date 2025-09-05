Retirada de QBE de California: ¿Qué pasará con 37,000 hogares que podrían perder su cobertura?

La aseguradora QBE Insurance Corp. contempla la cancelación de 37,000 pólizas de hogar aseguradas en el estado de California, luego que anunció su salida del mercado de seguros de viviendas de Estados Unidos. Sin embargo, la medida incluye un acuerdo con una segunda aseguradora para evitar que los clientes pierdan sus coberturas.

El mes pasado, QBE anunció que dejó de emitir pólizas nuevas de vivienda en California como parte de su retiro de este ramo, de acuerdo con un reporte del Departamento de Seguros de California en una presentación regulatoria. Previo al reporte, QBE reportó que para el mes de abril contaba con 37,774 clientes con seguros de vivienda en el estado. Sin embargo, la compañía tenía previsto dar de baja estas pólizas a partir del próximo año como una medida para “reducir su enfoque de mercado”.

Como medida de mitigación, hay negociaciones para un posible acuerdo con una aseguradora de Texas que busca ingresar al mercado de California, y tendría una gran oportunidad para iniciar esta estrategia comercial.

“El Intercambio de Seguros Recíprocos para Constructores (BRIE) está solicitando entrar en el estado de California y asumir la mayoría de los clientes de QBE Insurance”, según informó QBE en su presentación.

En 2024, la participación de QBE Insurance en el mercado total de seguros de hogar era de aproximadamente el 0.36%, según datos del Departamento de Seguros, por lo que en realidad es una de las aseguradoras más pequeñas de California, aunque es un gigante multinacional, proveniente de Australia, donde surgió a finales del siglo XIX como aseguradora marítima.

La salida del mercado de las aseguradoras en California

Esta decisión coincide con la tomada en abril de 2024, con dos filiales de la japonesa Tokio Marine Holdings, que tenían cubiertas a unas 12,556 viviendas en el estado. Su decisión, de acuerdo con los reguladores, era para centrarse en el negocio de seguros comerciales. Poco después, Tokio Marine se alió con Mercury Insurance para transferir la gran mayoría de su cartera de seguros de hogar a Mercury, la tercera aseguradora más grande de California.

Mientras que en junio del año pasado, Crestbrook, subsidiaria de Nationwide, especializada en propiedades de valor especialmente alto, también inició su salida del mercado californiano y ofreció a los clientes la oportunidad de protegerse con Acceptance Casualty Insurance Co., una aseguradora no admitida o de línea excedente y que no está sujeta a las regulaciones de precios típicas de California. De hecho, su especialidad es atender propiedades especialmente caras o con necesidades de cobertura únicas.

Para que una aseguradora pueda retirarse de California requiere de un largo proceso, ya que la compañía tiene la obligación de revisar la fecha de vencimiento de la póliza de cada cliente y enviarle un aviso de no renovación, y si el gobernador declara un estado de emergencia debido a un incendio forestal, las aseguradoras quedan impedidas a dar de baja a los clientes afectados hasta por dos años.

QBE Insurance indicó en su presentación que comenzaría a enviar avisos de no renovación a sus clientes “tan pronto como sea posible después de que BRIE obtenga su Certificado y esté autorizado para suscribir seguros de vivienda en California”. La reglamentación estatal exige a las aseguradoras que notifiquen a sus clientes al menos 75 días antes de retirarles las coberturas.

