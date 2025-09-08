Venezolanos son los principales solicitantes de asilo en España

La Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) publicó el Informe de mitad de año sobre las últimas tendencias en materia de asilo, en donde comparten las principales nacionalidades que solicitantan asilo y los principales países europeos que reciben sus solicitudes. Los venezolanos son el mayor rango de solicitantes de asilo principalmente en España.

El informe de la Agencia de Asilo de la Unión Europea, reveló que en toda la Unión Europea (UE), se presentaron un total de 399,000 solicitudes de asilo en el primer semestre, lo que significa un 23% menos que el año anterior.

Menor número de sirios en pedir asilo

La disminución se debió a que hubo un número menor de ciudadanos de Siria para solicitar asilo en comparación con otros años. Mientras que Francia se convirtió en el país erupeo con más peticiones y después se encuentra España.

A finales de junio, Francia recibió 78,000, España alcanzó 77,000. Alemania se situó en tercer lugar con 70,000 peticiones, Italia con 64,000 y Grecia tuvo 27,000 solcitudes.

El 93% de los venezolanos pidieron asilo a España

Con lo que respecta a nacionalidades, los venezolanos se convirtieron en el grupo más grande en la primera mitad de 2025. Este cambio tuvo un impacto significativo en los principales países receptores de solicitudes de asilo de la UE, publica el informe.

Los venezolanos suelen hacer la petición de asilo en España debido al idioma en común, “la diáspora existente y la tendencia de las autoridades españolas a otorgarles protección nacional”, y por eso presentaron casi la totalidad de sus solicitudes en el país íberico alcanzando un 93%.

“Los venezolanos se convirtieron en el grupo de nacionalidad más grande en la primera mitad de 2025”, dictó el reporte de EUAA.

En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional precisó este viernes que la designación del Estatus de Protección Temporal de 2021 (TPS) finalizará el próximo 7 de noviembre, y pidió a los beneficiados, entre ellos 267,000 venezolanos se preparen para regresar a su país.

