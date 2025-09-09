Adrián Uribe celebra su cumpleaños rodeado de sus tres hijos y su esposa Thuany

El querido actor mexicano Adrián Uribe celebró un año más de vida el fin de semana en medio de un ambiente lleno de calidez, amor y gratitud. A través de sus redes sociales, el comediante compartió con sus seguidores algunos momentos del festejo, dejando ver la importancia que su familia tiene en esta etapa de su vida.

En las fotografías publicadas, Uribe aparece acompañado de su esposa, Thuany Martins, y de sus tres hijos: Gael, Emily y Mateo. Las imágenes reflejan no solo una celebración íntima, sino también la complicidad y alegría que envuelve a su entorno familiar. La sonrisa de sus hijos y el cariño evidente en cada fotografía dejaron ver a un Adrián pleno y agradecido.

Con un mensaje cargado de emoción, el actor expresó su felicidad por poder disfrutar de un nuevo ciclo rodeado de salud, trabajo y del amor de su familia. Para sus seguidores, la publicación no solo fue una ventana a su vida personal, sino también un recordatorio de la evolución del actor tanto en lo profesional como en lo humano.

Nuevo proyecto en ViX: “Piensa Rápido” con El Vítor

Aunque en los últimos meses se había mantenido más discreto en televisión, Uribe sorprendió recientemente con el estreno de un nuevo proyecto que marca su regreso al entretenimiento en pantalla. El pasado 22 de agosto, llegó a ViX Premium el programa “Piensa Rápido”, conducido por uno de sus personajes más entrañables: El Vítor.

Este formato de concursos presenta a dos equipos, integrados por amigos o familiares, que deben adivinar las respuestas más comunes a preguntas relacionadas con conocimiento general y cultura pop. Con el estilo único de humor que caracteriza a “El Vítor”, el programa busca combinar diversión, competencia y ocurrencias que prometen sacar carcajadas.

El regreso de este personaje icónico ha sido bien recibido por el público, que durante años ha seguido las múltiples facetas de Adrián Uribe en televisión, teatro y cine. La elección de llevar a “El Vítor” a un formato de concurso resulta estratégica, ya que aprovecha la popularidad del personaje en un contexto novedoso y familiar para la audiencia.

Un año más, nuevos retos y agradecimientos

Entre la celebración personal y el lanzamiento profesional, Adrián Uribe vive un momento lleno de equilibrio. Lejos de los escándalos o la polémica, el actor continúa consolidando una carrera basada en el trabajo constante y la conexión con su público. Ya sea a través de personajes icónicos o momentos íntimos compartidos en redes, el comediante sigue mostrando su autenticidad.

Con esta nueva etapa, Uribe demuestra que el humor y la familia siguen siendo sus pilares, celebrando no solo un cumpleaños, sino también una vida llena de experiencias que lo han convertido en una de las figuras más queridas del entretenimiento en México.

