Advierten que ICE usa multas y demandas para presionar a migrantes a que se autodeporten

La administración de Trump revivió una ley de 1996 para que ICE imponga multas de hasta $1.8 millones a inmigrantes y demandas con el fin de que migrantes se autodeporten, advirtieron abogados de inmigración en declaraciones ofrecidas a ABC News.

La abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, Merle Kahn, declaró que, aunque las multas fueron esporádicas durante el primer mandato de Trump, se anularon por completo con el gobierno de Joe Biden.

“Ahora han vuelto a imponer multas y las han aumentado”, afirmó Kahn, quien añadió que “podrían recibir multas de más de 1.8 millones de dólares si tienen una orden de deportación pendiente y no se marchan”.

En junio, La administración viene de anunciar nuevas regulaciones con el fin de agilizar el proceso de multas, para reducir el tiempo para apelar y eliminar un período de notificación de 30 días. Durante ese mes, ICE reportó haber emitido más de 10,000 multas.

¿En qué consisten las multas?

Las multas incluyeron penalizaciones de $100 a $500 dólares por cada entrada irregular y hasta $998 dólares por día al no cumplir con una orden de expulsión, evaluadas por hasta cinco años. En tal sentido, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, precisó a través de un comunicado que “sanciones financieras como estas son solo una razón más por la que los inmigrantes ilegales deberían usar CBP Home para autodeportarse ahora, antes de que sea demasiado tarde”.

Los abogados describieron estas multas como una “táctica de miedo” por parte de la administración Trump. Kahn precisó que “no se tienen en cuenta en absoluto las circunstancias que llevaron a la persona a no irse”. La abogada subrayó que el proceso para impugnar estas multas es “realmente breve”.

Hasta $1.8 millones de dólares en multa

Mientras tanto, el abogado de migración de Florida, John Gihon, dijo al medio anteriormente citado que los avisos cambiaron, y pasaron de notificaciones de intención a facturas directas sin un proceso de apelación efectivo. Gihon ejemplificó el caso de un cliente que recibió una multa de $1.8 millones de dólares; sin embargo, no pudo salir del país por carecer de documentos de viaje.

“El Departamento de Justicia podría iniciar acciones legales en su contra en cualquier momento”, señaló Kahn, quien concluyó afirmando que “es una táctica intimidatoria para incitar a la gente a autodeportarse”.

