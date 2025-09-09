Batido de mango proteico un aliado natural para construir músculo

El batido de mango proteico es una bebida con un delicioso sabor tropical con una textura cremosa, ideal para el desayuno o para el snack después del entrenamiento.

El consumo de proteínas es crucial para la prevención de la pérdida de masa muscular y para la construcción del músculo tras una actividad física. Para lograrlo es importante tener un plan de acción para alcanzar entre 1,4 y 2 gramos de proteína por cada kilogramo de tu peso.

Esta receta ayuda aumentar la ingesta de proteínas al día, es por ejemplo, para una persona que pesas 70 kg, el consumo de proteína diario sería de aproximadamente 119 gramos.

La combinación de este batido recrea los sabores de un coctel tropical, en una versión nutritiva, saludable y lleno de proteínas, con la combinación de cuatro ingredientes como son el mango, la naranja y el yogur y la proteína en polvo.

Beneficios de los ingredientes

Mango

Mango es una fruta de alto valor nutricional. Crédito: Shutterstock

El mango es una fruta tropical rica en carbohidratos, proteínas (con aminoácidos como lisina y leucina), ácidos grasos omega-3 y omega-6. Además, es fuente de vitaminas (como la vitamina C) y minerales. Mientras que entre los compuestos bioactivos destaca la presencia de polifenoles, carotenoides (que le dan color) y compuestos volátiles que contribuyen a su aroma, según un estudio publicado por Frontiers.

Naranja

El jugo de naranja aporta sabor y vitaminas. Crédito: Shutterstock

La naranja le aporta sabor a este batido y vitamina C. Por sí solas no construyen músculo; sin embargo, al ser ricas en vitamina C, se convierten en un aliado para quienes buscan aumentar su masa muscular. Esto se debe a que la vitamina C ayuda a metabolizar el colágeno, una proteína clave para la reparación y el crecimiento de las fibras musculares, según una investigación publicada por Taylor & Francis.

La vitamina C ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, lo que es crucial para la recuperación y el bienestar general de una persona.

Además, existe evidencia científica que sugieren que los polifenoles presentes en el jugo de naranja podrían ayudar a reducir la grasa corporal. Esto a su vez tiene un efecto en el mejoramiento de la composición del cuerpo, en la relación de más masa muscular y menos grasa.

Proteína

Los suplementos de proteínas facilitan el procesamiento de los aminoácidos por el organismo. Crédito: Shutterstock

Los suplementos de proteína son aliados para aumentar la masa muscular por su concentración de proteínas de alta calidad con todos los aminoácidos esenciales. Este producto se elabora a partir de diversas fuentes como el suero de leche, la soja o el arroz, y es una forma muy práctica de aumentar tu ingesta proteica.

El término de proteína de alta calidad implica que la proteína contiene los 9 aminoácidos esenciales disponibles para que el organismo las utilice fácilmente, indica el sitio oficial de MyProtein.

Entre los beneficios de agregar el consumo de proteína en polvo a los batidos destacan: aumenta y ayuda a conservar tu masa muscular, mejora la recuperación muscular después del ejercicio físico e incrementa la sensación de saciedad, lo que puede ser de gran ayuda para controlar el peso.

Yogur

El yogur es un alimento de origen lácteo fuente de proteínas. Crédito: Shutterstock

El yogur es un alimento de origen lácteo fermentado, que aporta probióticos y mejora la salud intestinal. Es rico en proteína, y es una alternativa a las personas intolerantes a la lactosa, ya que se digiere y absorbe diferente a la leche.

La proteína del yogur puede influir en los niveles de aminoácidos y hormonas (como la insulina), lo que podría activar la síntesis de proteína muscular a través de la vía mTORC1, según un informe publicado la revista Nutrients.

Receta de batido de mango proteico

Esta receta de batido de mango rico en proteína es original de Flavorful Life, y es ideal para disfrutarla en la mañana o luego del entrenamiento. La bebida tiene un aporte de 35 gramos de proteína, rico en fibra dietética, calcio y vitamina C y es una opción natural para satisfacer los antojos dulces.

Ingredientes:

1 taza de mango congelado.

½ taza (125 g) de yogur griego natural

1 porción (scoop) de proteína en polvo

¾ taza (180 ml) de jugo de naranja 100% natural

Modo de Preparación:

1.- Corte el mango en trozos pequeños. El mango congelado le aporta una textura suave.

2.- En una licuadora, agregue los trozos de mango, el jugo de naranja, la proteína en polvo y el yogur.

3.- Licue bien hasta obtener una mezcla homogénea.

4.- Verifique la consistencia del licuado, agregando jugo de naranja para una consistencia más líquida.

5.- Sirva y disfrute.

