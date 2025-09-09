Comisionada de NYPD se indigna ante idea de que la Guardia Nacional patrulle calles de Nueva York

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, dejo claro que le indigna la idea de que la Guardia Nacional patrulle las calles de la ciudad de Nueva York.

“Que Dios bendiga a la Guardia Nacional; no están entrenados para controlar la delincuencia callejera en la ciudad de Nueva York”, declaró Tisch. “Están entrenados en muchas cosas. Y resulta que esa no es una de sus especialidades”.

Los comentarios de la comisionada se producen mientras el gobierno del presidente Donald Trump se prepara para enviar a la Guardia Nacional a Chicago, con la probabilidad de que otras ciudades sigan su ejemplo.

“Una de las principales preocupaciones que tengo sobre el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad de Nueva York o en las grandes ciudades del país es que generará caos, desorden y confusión que será contraproducente, por no hablar del hecho de que, como neoyorquina de toda la vida, me indigna la idea de la militarización de nuestras calles”, declaró Tisch.

Asimismo, el alcalde Eric Adams ha desestimado la necesidad de desplegar la Guardia Nacional en la Gran Manzana para enfrentarse a la criminalidad, declarando en el mes de agosto que “no necesitamos que nadie venga a tomar el control de nuestro aparato policial”.

Adams, quien, de acuerdo con informes, ha estado en conversaciones sobre la posibilidad de retirarse de la contienda por la alcaldía de este año para aceptar un cargo en la administración republicana, no ha sido tan contundente como Tisch al condenar el concepto mismo de un despliegue militar, informó Daily News.

La comisionada, quien se reunió con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, expresó que le dejaría claro a ella o a cualquier persona que desee discutir el asunto que “el Departamento de Policía de Nueva York, lo tenemos bajo control”.

“No necesitamos ni queremos la ayuda del gobierno federal en este sentido”, agregó.

Tisch celebró la constante disminución de asesinatos, tiroteos y otros crímenes en la ciudad de Nueva York, asegurando que los agentes del NYPD son los mejores en su trabajo.

“Ahora ciertamente no es el momento de agitar las aguas”, apuntó.

No obstante, Tisch afirmó que si la Casa Blanca realmente quiere ayudar a la ciudad, debería concentrarse aún más en el flujo de amas por medio del llamado Oleoducto de Hierro, desde los estados del sur hasta la ciudad de Nueva York.

“Asumiría muchos más casos de armas a nivel federal si tuviéramos más fiscales federales”, dijo. “Centrémonos en la colaboración adecuada con el gobierno federal”.

