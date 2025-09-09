Cuánto dinero tiene la persona promedio en EE.UU. en su cuenta de ahorros

La capacidad de ahorrar en Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más bajos en décadas. Con un nivel de ahorro personal de apenas 4.4% del ingreso disponible en julio de 2025, según la Oficina de Análisis Económico, millones de familias enfrentan dificultades para generar un colchón financiero en medio de altos costos de vivienda e inflación.

Cuánto guardan los estadounidenses en promedio

El panorama de los saldos en cuentas de ahorro y cheques muestra una clara desigualdad.

De acuerdo con la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Reserva Federal, el saldo mediano de cuentas de transacción en 2022 fue de $8,000 dólares, frente a los $6,140 dólares de 2019.

Sin embargo, el promedio fue mucho más alto: $62,410 dólares.

La diferencia se explica porque unas cuantas cuentas con cifras elevadas disparan la media, revelando la fuerte concentración de riqueza en pocos hogares.

Dificultades para enfrentar emergencias

A pesar de la mejora en los saldos promedios, la seguridad financiera sigue siendo frágil.

Una encuesta de la Reserva Federal encontró que solo 63% de los estadounidenses podrían cubrir un gasto imprevisto de $400 dólares con efectivo o ahorros.

El resto dependería de créditos, préstamos o ayuda familiar, mostrando la vulnerabilidad de gran parte de la población.

El impacto del ingreso y la inestabilidad laboral

El ingreso es el factor principal que determina cuánto se puede ahorrar.

El Censo de EE.UU. reportó que el ingreso familiar promedio en 2023 alcanzó los $80,610 dólares, un aumento de 4% respecto a 2022.

Sin embargo, la mitad de los hogares ganó menos de esa cifra.

Además, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor reveló que 37% de los hogares no podrían cubrir sus gastos por más de 30 días si perdieran su fuente principal de ingresos.

A esto se suma que 33.7% de los consumidores declararon que sus ingresos variaban significativamente de un mes a otro en 2022, frente al 24.1% en 2019.

Educación y brechas en el ahorro

El nivel educativo también marca diferencias notables.

Familias encabezadas por graduados universitarios vieron crecer sus ingresos en 18% entre 2019 y 2022, al pasar de $204,600 a $242,200 dólares, frente a un promedio general de $141,900 dólares.

En contraste, los hogares con menor educación tuvieron incrementos modestos o incluso caídas.

La inflación, que en 2023 fue de 3.4% según la Oficina de Estadísticas Laborales, golpeó con más fuerza a los sectores de bajos ingresos, obligándolos a destinar sus recursos a gastos inmediatos en lugar de ahorro.

Cómo varían los ahorros según la edad

La edad también influye en cuánto dinero se guarda. En 2022, los menores de 35 años tenían un saldo mediano de $5,400 dólares en cuentas de transacción, mientras que los adultos entre 65 y 74 años alcanzaron un máximo de $13,400 dólares.

En términos de promedios, los jóvenes registraban $20,540 dólares, pero quienes se acercaban a la jubilación (55 a 64 años) promediaban $72,520 dólares.

El grupo de 65 a 74 años llegó a $100,250 dólares, reflejando que la acumulación de ahorros alcanza su punto más alto justo al inicio del retiro.

Preparación insuficiente para la jubilación

Aunque existen incentivos como las aportaciones extra a planes 401(k) para mayores de 50 años (hasta $7,500 dólares adicionales en 2023, con un máximo total de $30,000 dólares), muchos consideran que no han ahorrado lo suficiente.

Un reporte de 2024 de la Reserva Federal mostró que apenas 50% de los no jubilados de 60 años o más creen que sus ahorros van por buen camino, mientras que solo 23% de los jóvenes de 18 a 29 años piensan lo mismo.

Esto refleja una brecha importante entre las necesidades futuras y los recursos disponibles.

