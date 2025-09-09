Planifica tu futuro: El ingreso ideal de jubilación en 2025

Cuando una persona inicia sus trámites de jubilación aspira a obtener un buen ingreso que le permita dejar de preocuparse por el dinero que recibe para dedicarse a descansar y disfrutar de la vida, pero ¿cuánto es una cifra suficiente para un estadounidense promedio? La cifra exacta cambia constantemente debido a que cada vez es más complejo determinar una cantidad específica por factores como la inflación o los costos de atención médica que aumentan periódicamente.

Además, el Seguro Social únicamente proporciona un ingreso base, que para 2025 es de $1,976 mensuales, por lo que la mayoría de las personas jubiladas debe considerar fuentes de ingreso adicionales para cubrir sus gastos, que en promedio oscilan alrededor de $5,000 mensuales.

¿Cuánto es un buen ingreso de jubilación mensual en 2025?

Sin embargo, esta estimación varia drásticamente de acuerdo con la ubicación, los hábitos de gasto y las condiciones de salud, entre otros factores. Para tener una cifra mucho más precisa, una estimación realizada por expertos en planificación financiera para la CBS, “un buen ingreso de jubilación debe oscilar entre 75 y 85% de los ingresos brutos obtenidos en tu último año de trabajo”.

Por ejemplo: “Para alguien que gana $120,000 dólares anuales antes de jubilarse, significa recibir entre $90,000 y $102,000 por año, o bien, de $7,500 a $8,500 de ingreso mensual de jubilación”, señala el estudio.

Mientras que el ingreso promedio de jubilación en Estados Unidos es de $60,000 por año, por debajo de las cantidades adecuadas estimadas por los expertos, por lo que reiteraron la importancia de planear el momento de la jubilación con el tiempo suficiente para generar los ahorros necesarios para no tener preocupaciones.

Estrategias para aumentar tus ahorros antes de la jubilación

Para aumentar tus ahorros antes de solicitar tu jubilación, el Departamento del Trabajo (DOL en inglés) emitió algunas recomendaciones interesantes, que podrían ayudarte a comenzar a ahorrar de inmediato:

Crea un presupuesto y reduce gastos

Para determinar cuánto puedes ahorrar, es necesario saber cuánto gastas. Al comparar tus ingresos con tus gastos puedes identificar áreas donde puedes recortar, para destinarlos al ahorro. Si no tienes suficiente dinero, puedes identificar los gastos innecesarios para reducir o eliminar compras impulsivas o que no son esenciales.

Al momento de hacer compras, lleva una lista de los productos que realmente no necesitas comprar y evitar hacer compras no planificadas.

Ahorra de forma inteligente

Una vez que determines la cantidad que planeas ahorrar (no es recomendable ahorrar el dinero que te sobra después de pagar tus gastos), establece transferencias automáticas desde tu cuenta bancaria para que el ahorro sea un concepto específico en tu presupuesto. Es conveniente determinar una cantidad como meta para ahorrar y en cuánto tiempo la alcanzarás. Finalmente, utiliza ingresos adicionales como bonos o reembolsos de impuestos para acelerar tu ahorro.

Maximiza los beneficios de tu plan de jubilación

Esta recomendación implica aprovechar programas específicos para generar rendimientos más altos por el dinero que ahorras. Por ejemplo, Si tu empresa ofrece un plan de pensiones, inscríbete para aprovechar sus rendimientos al máximo.

Después de los 50 años, también puedes realizar aportaciones adicionales a tus planes de jubilación con mejores condiciones: más rendimientos o la posibilidad de deducirlos de tus impuestos. También puedes contratar un fondo de jubilación, en el que un experto te ayuda a establecer una meta asequible y sepas exactamente qué hacer para alcanzarla.

Gestiona tus finanzas personales

Adicionalmente, DOL recomienda hacerte responsable de tus gastos periódicos como: eliminar deudas que te generen altos intereses como las de tarjetas de crédito o préstamos personales, que pueden consumir una parte importante de tu ingreso mensual, sin que valga la pena el beneficio original por el que los contrataste.

La recomendación también señala la importancia de invertir tus ahorros en diferentes instrumentos, pero una vez que hayas tomado el control de tus deudas y generes un fondo para emergencias. Entonces, es un buen momento para invertir para incrementar tu patrimonio. Por último, el organismo recomienda revisar periódicamente tus objetivos y tu situación financiera, para hacer los ajustes necesarios en un buen momento.

¿Es recomendable trabajar durante la jubilación para aumentar los ingresos?

De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA en inglés), es recomendable trabajar a tiempo parcial durante la jubilación para aumentar tu ingreso, ya que puedes adquirir un ingreso adicional a tu jubilación para estabilizar tus gastos mensuales o bien destinar más dinero a temas como el cuidado de tu salud o el esparcimiento, además de mantener el nivel de vida previo a la jubilación.

Sin embargo, primero debes conocer las implicaciones específicas de cada sistema de pensiones, ya que el Seguro Social ajusta el monto de la pensión, de acuerdo con el momento en el que inicias el trámite. Si bien puedes jubilarte de manera anticipada, lo recomendable es extender el plazo para solicitar el beneficio para recibir una mayor cantidad de dinero, sin tener que buscar ingresos adicionales.

La SSA señala que entre los beneficios adicionales de un trabajo de tiempo parcial puedes:

Acceder a un mayor poder adquisitivo y una mejor calidad de vida durante la jubilación, así como mantener tus ahorros durante mayor tiempo y poder hacer frente a algún gasto imprevisto.

También hay algunos sistemas de jubilación parcial en el que un trabajo de medio tiempo te permite aumentar los periodos de cotización, para evitar deducciones y acceder al 100% del monto disponible.

Además, mantenerte activo de alguna forma te permite también conservar durante más tiempo tu salud física y mental, así como reducir el riesgo de sufrir alguna enfermedad grave. También te permite mantener contacto social y laboral para seguir desarrollando nuevas habilidades.

Debes considerar que el SSA establece un límite anual de ganancias que, por lo que si reportas un ingreso superior, puedes sufrir una reducción en el pago de tu jubilación. Por ello es recomendable conocer los lineamientos específicos de cada estado para diseñar un plan mucho más efectivo para generar una jubilación suficiente y crear las herramientas necesarias para alcanzarla.

