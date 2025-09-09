Dominicano Wander Franco acusó a hotel de robo y luego descubrió que el dinero estaba en su habitación [VIDEO]

Hablar de Wander Franco es hablar de polémicas. El campocorto de Tampa Bay Rays dio de qué de hablar luego de acusar públicamente a un hotel de República Dominicana de haberle robado un millón de pesos dominicanos ($15,600 dólares).

Tras la denuncia, horas después su abogado confirmó que no hubo ningún robo y todo se trató de una confusión. Franco se estaba hospedando en el Hotel Hispaniola Beach, ubicado en Sosúa, Puerto Plata, y en horas de la noche compartió por medio de sus stories en Instagram un video.

En la grabación, Wander aseguró que había dejado dos millones de pesos ($31,000 dólares) en su habitación, pero al regresar solo encontró la mitad. El video obtuvo notoriedad rápidamente y logró más de 50,000 visualizaciones en pocas horas.

En el clip se pudo ver que Wander iba a bordo de una camioneta escoltado por varios vehículos, aparentemente de la Policía. El jugador exigía justicia e incluso pedía el apoyo de sus seguidores y de la Policía Nacional: “Vamos a atacar al dueño de Hispaniola Beach en Sosúa (…) me roban un millón de pesos. Me estaban atoriando desde hace días”, dijo.

Wander Franco colgó un video que posteriormente borró de sus historias de Instagram. En el mismo se le escucha decir que quiere irse para su casa y no lo dejan. El pelotero dice que las autoridades le ponen vehículos en la salida para evitar que salga.



¿Qué opinas? 👀 pic.twitter.com/iq74qXa8Ds — The Postdom (@thepostdo) September 8, 2025

No obstante, al amanecer, el abogado de Franco, Teodicio Jáquez desmintió públicamente la denuncia: “El dinero fue recuperado en la misma habitación del hotel. No pasó de un malentendido”, explicó.

Jáquez también ofreció disculpas formales a la administración del hotel, quienes señalaron que no habían recibido reporte alguno ni visitas de las autoridades hasta el momento del video.

Momentos en que el Ing. Marlon Polanco, administrador del hotel donde estaba hospedado Wander Franco en Sosúa, Puerto Plata, se hace acompañar de miembros de la Policía Nacional para abrir una investigacion que hizo el pelotero sobre el supuesto robo de un millon de pesos. pic.twitter.com/QYsKvMdEnL — Amable Chahin (@GazcueesArte) September 6, 2025

Las polémicas con Wander Franco no paran. A este incidente hay que añadir que actualmente se encuentra suspendido de las Grandes Ligas y enfrenta una sentencia de prisión suspendida por dos años, tras ser hallado culpable en junio de 2025 por abuso sexual contra una menor en Puerto Plata.

Por si no fuese suficiente, Wander también enfrenta otros cargos previos por explotación sexual en 2023, lo que ha debilitado gravemente su imagen pública. Es al menos la segunda ocasión en la que Franco es víctima de un supuesto robo.

En 2022 lo robaron en Estados Unidos cuando hombre irrumpió en su vehículo de lujo y robó más de $650,000 dólares en joyas.



