EE.UU. alerta sobre 6 países con riesgo elevado de detención injusta para sus ciudadanos

El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, emite periódicamente advertencias de viaje para “proteger a sus ciudadanos en el extranjero”. Estas alertas se clasifican en 4 niveles, según el nivel de riesgo, siendo el Nivel 4: No viajar el más alto.

Dicho nivel implica la existencia de amenazas graves para la seguridad personal, entre ellas terrorismo, conflictos armados, crimen organizado y, de manera creciente, la detención injusta de ciudadanos estadounidenses.

Recientemente, la Embajada de EE.UU. en México reiteró la importancia de atender estas advertencias, al señalar a 6 países que representan un riesgo elevado de detenciones arbitrarias. Estos han sido identificados por Washington en una Orden Ejecutiva como responsables de utilizar arrestos sin fundamentos legales como herramientas políticas o de presión diplomática.

Países con advertencia de Nivel 4: No viajar

1) Afganistán

El país enfrenta conflictos armados persistentes, presencia de grupos terroristas, secuestros y una infraestructura médica deficiente.

* Motivo principal: “Detención injusta y toma de rehenes”.

* Advertencia: La capacidad del gobierno estadounidense para asistir a sus ciudadanos en caso de emergencia es sumamente limitada.

2) Irán

Los riesgos incluyen detenciones arbitrarias, hostilidad hacia ciudadanos de EE.UU. y severas restricciones a la libertad de expresión.

* Motivo principal: “Uso de detenciones como herramienta política”.

* Advertencia: Numerosos ciudadanos estadounidenses han sido arrestados sin causa legal clara, convirtiéndose en un punto de fricción diplomática.

3) Rusia

La tensión diplomática se traduce en hostilidad oficial, detenciones arbitrarias y restricciones a la libre circulación y a la prensa.

* Motivo principal: “Detención injusta con fines de presión política”.

* Advertencia: Casos recientes muestran cómo ciudadanos estadounidenses han sido encarcelados por motivos cuestionables en medio de un clima geopolítico tenso.

4) Birmania (Myanmar)

La inestabilidad política y la represión militar han generado un ambiente de violencia e inseguridad constante.

* Motivo principal: “Riesgo de detención injusta en medio de conflictos internos”.

* Advertencia: El Departamento de Estado describe la situación de seguridad como “extremadamente volátil”.

5) Corea del Norte

El régimen autoritario de Pyongyang se caracteriza por detenciones arbitrarias y la falta total de asistencia consular para ciudadanos estadounidenses.

* Motivo principal: “Uso de extranjeros como rehenes diplomáticos”.

* Advertencia: No existe presencia consular de EE.UU. en Corea del Norte, lo que deja a cualquier viajero sin respaldo en caso de emergencia.

6) Venezuela

El colapso político y económico, junto con altos índices de violencia, ha derivado en un aumento de detenciones arbitrarias.

* Motivo principal: “Detención injusta de ciudadanos estadounidenses”.

* Advertencia: Incluso cruzar la frontera por unos metros puede representar un riesgo de arresto.

En la mayoría de estos países se llevan a cabo detenciones arbitrarias contra ciudadanos estadounidenses o de otras nacionalidades. (Foto: Shutterstock)

¿Qué significa “detención injusta”?

La “detención injusta” ocurre cuando un gobierno extranjero arresta a una persona sin fundamentos legales válidos, con fines políticos, como represalia o para presionar a EE.UU. en negociaciones diplomáticas. Según el Departamento de Estado, en los 6 países mencionados el riesgo de sufrir esta situación es significativamente alto, lo que eleva la gravedad de las advertencias de viaje.

Consejos para reducir riesgos al viajar

Aunque la recomendación oficial es no viajar a estos destinos, el Departamento de Estado también ofrece medidas para fortalecer la seguridad de los ciudadanos en el extranjero. Entre ellas destacan:

1) Regístrate en el programa STEP. El Smart Traveler Enrollment Program (STEP, por sus siglas en inglés) es un servicio gratuito que permite recibir alertas de seguridad y facilita la localización de ciudadanos estadounidenses por parte de embajadas y consulados en caso de emergencia.

2) Mantén copias digitales y físicas de tus documentos. Guardar pasaporte, visas, identificaciones y boletos en la nube o correo electrónico es fundamental. También se sugiere llevar una copia impresa para situaciones donde sea necesario demostrar identidad rápidamente.

3) Investiga las leyes y costumbres locales. Lo que puede ser legal en EE.UU., en otros países es motivo de sanción. Informarse sobre las normas culturales y jurídicas ayuda a evitar incidentes que podrían derivar en arrestos.

4) Establece un plan de contacto de emergencia. Compartir itinerarios con familiares y amigos y definir un método de comunicación alternativo en caso de perder acceso a internet o telefonía es clave. Algunas aplicaciones permiten mensajería offline y pueden servir como respaldo.

5) Elige alojamientos con buena reputación. La seguridad del hospedaje es crucial. Se recomienda revisar reseñas y verificar que el lugar cuente con recepción 24 horas, caja fuerte y salidas de emergencia visibles.

Un llamado a la precaución

El Departamento de Estado de EE.UU. recuerda que el Nivel 4: No viajar no es una recomendación ligera, sino una advertencia de seguridad máxima. Las detenciones injustas se han convertido en una estrategia utilizada por algunos gobiernos para ejercer presión política o diplomática, lo que pone en riesgo a cualquier viajero.

En consecuencia, la recomendación más importante es evitar viajar a los seis países señalados. Para quienes, por razones ineludibles, deban hacerlo, resulta esencial extremar precauciones, mantenerse informado y seguir las directrices oficiales. La seguridad, subraya el gobierno estadounidense, debe ser siempre la prioridad.

