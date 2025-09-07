Zelenski pide a Donald Trump imponer nuevas sanciones contra Rusia tras ataque masivo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó este domingo el ataque aéreo masivo lanzado por Rusia durante la noche como un “crimen consciente” destinado a prolongar la guerra y pidió al presidente estadounidense Donald Trump imponer nuevas sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin.

“Estos asesinatos, ahora, cuando la verdadera diplomacia podría haberse iniciado hace tiempo, son un crimen consciente y un alargamiento de la guerra”, expresó Zelenski en Telegram tras confirmar que al menos dos personas, incluido un niño, murieron en Kiev y más de veinte resultaron heridas.

Por primera vez, la sede del gobierno en la capital sufrió daños estructurales, aunque aún no se ha determinado si fue un ataque deliberado contra el edificio o consecuencia de restos de drones y misiles derribados.

Zelenski también recordó que en varias ocasiones se ha hablado de sanciones contra Moscú por negarse a negociar, pero advirtió que esas medidas todavía no se han concretado. Una crítica velada al presidente estadounidense, que ha amenazado al Kremlin con más restricciones en caso de que prosiga la ofensiva, aunque sin materializarlas hasta el momento.

El mandatario ucraniano reclamó igualmente que se cumpla “todo lo acordado en París”, donde 26 países se comprometieron a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania en caso de alcanzarse un alto el fuego o un acuerdo de paz.

Entre ellas figuran el refuerzo del Ejército ucraniano, la llegada de una misión internacional de tropas y la mejora de la defensa aérea. “Cada sistema adicional salva vidas civiles de estos ataques viles”, subrayó.

El ataque de la última noche marcó un nuevo récord en intensidad, con el lanzamiento de más de 800 drones y 13 misiles, cuatro de ellos balísticos, contra distintas regiones del país.

Además de Kiev, fueron alcanzadas Odesa, Zaporiyia, Kremenchuk, Krivói Rog —ciudad natal de Zelenski— y Dnipropetrovsk, según reportó el jefe de la Administración Militar de la capital, Timor Tkachenko.

“El mundo puede obligar a los criminales del Kremlin a dejar de matar, solo se necesita voluntad política”, insistió el presidente, al remarcar que Ucrania depende de la firmeza internacional para frenar una ofensiva que sigue golpeando a la población civil.

