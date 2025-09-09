Inmigrante venezolana revela que un oficial de TSA invalidó su Real ID a pesar de estar vigente

A través de un video compartido en su cuenta de TikTok, una inmigrante venezolana denunció cómo un oficial de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) casi le impidió abordar su vuelo al invalidar su licencia Real ID.

Lo más sorprendente del caso es que la joven sudamericana mencionó que el documento era totalmente legítimo, además de que aún tenía vigencia para usarlo, algo que se confirmó al realizar otros viajes con el mismo documento sin tener ningún problema.

El origen del conflicto con la TSA

Según el video compartido por la venezolana, el incidente ocurrió pocos meses después de que entrara en vigor la implementación total del Real ID, el pasado 7 de mayo de 2025. Desde esa fecha, la TSA exige este tipo de identificación para vuelos domésticos en Estados Unidos.

Los oficiales de TSA revisa que viajeros porten una identificación válida. Crédito: Jeff Roberson | AP

En su relato, la chica mencionó que tenía que tomar un vuelo, el pasado 15 de agosto, desde la ciudad de Houston hasta Orlando con la finalidad de visitar el parque temático Disney World junto a su familia. Al arribar al aeropuerto texano, un oficial de la TSA le pidió sus documentos, mencionando de manera directa que su credencial con Real ID no era auténtica.

Ante esto, la joven no dudó en mostrar su sorpresa y reafirmar que se trataba de una identificación oficial con la insignia de la estrella dorada en la esquina, además de mencionar que aún contaba con un mes de vigencia.

El oficial le mencionó posteriormente que si contaba con otro documento, a lo que la venezolana contestó que tenía un permiso de trabajo pero que no lo tenía con ella en el momento. Pese a todo lo anterior, pudo abordar su vuelo, no sin antes recibir una advertencia del mismo oficial, quien le señaló que no podía viajar con este certificado nuevamente.

Una mala sorpresa que no se repitió

Estas palabras sembraron dudas en la chica sobre si podía abordar su vuelo de regreso a casa. Por fortuna, y de acuerdo con la narradora, no hubo ningún problema al subirse a su avión en Orlando hacia Houston.

Lo anterior no evitó que volviera a viajar de manera reciente hacia la ciudad de Las Vegas, obteniendo los mismos resultados y viajando sin problema alguno. Tras este incidente, la chica mencionó que la posible razón del rechazo hacia su Real ID pudo haber sido por un aspecto personal del oficial hacia ella.

¿Cuál fue la razón del rechazo del oficial de TSA al documento de la chica venezolana?

El Real ID, marcado con una estrella dorada, acredita que la licencia cumple con estándares federales de seguridad, por lo que debería ser aceptado sin inconvenientes.

La propia TSA reconoce en su sitio oficial que pueden ocurrir errores humanos o fallas en los sistemas de verificación que hagan que identificaciones válidas sean rechazadas temporalmente.

En esos casos, corresponde realizar verificaciones manuales adicionales, pero no invalidar el documento. Este detalle contextualiza lo que vivió la pasajera venezolana y explica por qué su experiencia generó tantas reacciones en línea.

