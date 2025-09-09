La Casa Blanca asegura que ICE no detiene a migrantes por su apariencia física

La administración del presidente Donald Trump aseguró este martes que los agentes migratorios no detienen a las personas en función de su apariencia física y que consideran “muchos factores” antes de realizar una detención.

Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera” de la Casa Blanca, hizo estas declaraciones un día después de que el Tribunal Supremo suspendiera un fallo de un tribunal inferior de California que prohibía arrestos en Los Ángeles basados en prejuicios raciales o sin una causa razonable.

“Los agentes de ICE no utilizan el perfil racial. La ley establece que para arrestar a alguien se necesita una sospecha razonable, y eso es exactamente lo que hacen los hombres y mujeres de ICE”, afirmó Homan desde la Casa Blanca.

Agregó que los agentes reciben capacitación cada seis meses basada en la Cuarta Enmienda de la Constitución, que prohíbe las detenciones arbitrarias.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió que las redadas no se llevan a cabo desde una perspectiva racial y subrayó que los funcionarios pueden detener brevemente a personas para interrogar sobre su estatus migratorio cuando existen sospechas razonables de que se encuentran ilegalmente en el país.

Las operaciones de ICE bajo la administración Trump han generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que sostienen que las detenciones se han basado en la apariencia, el color de piel, los tatuajes, el idioma que hablan o el tipo de trabajo que desempeñan.

En julio, un tribunal californiano había prohibido al gobierno realizar arrestos sin causa justificada o basados en prejuicios raciales, pero la reciente suspensión del fallo por parte del Tribunal Supremo representa un revés para los inmigrantes del sur de California afectados por las redadas masivas.

Pedro Vásquez Perdomo, inmigrante que encabeza la querella contra la Casa Blanca, expresó su indignación. “Cuando ICE me detuvo, nunca mostraron una orden judicial ni explicaron por qué. ¿Ahora la Corte Suprema dice que eso está bien? Eso no es justicia. Es racismo con placa”, dijo.

