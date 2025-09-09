iPhone 17, iPhone 17 Air y más: estos son los nuevos precios de los smartphones Apple

Apple presentó oficialmente la nueva generación de sus teléfonos insignia con la llegada del iPhone 17. La compañía reveló no solo los detalles de diseño y características, sino también los precios y fechas de lanzamiento mundial. La línea contará con cuatro modelos distintos, incluyendo versiones Pro de mayor rendimiento.

La marca mantiene su apuesta por un sistema de cámaras que continúa siendo uno de los principales atractivos para los usuarios. Con 3 lentes traseros de 48 megapíxeles y un zoom digital de hasta 40x, promete capturar imágenes nítidas y detalladas, ideales para los amantes de la fotografía móvil.

Modelos y precios oficiales

En cuanto a estética, los dispositivos llegarán en una gama variada de colores. El iPhone 17 estándar se ofrecerá en blanco, negro, azul claro, rosa y verde, mientras que los modelos más avanzados tendrán opciones más limitadas, centradas en acabados sobrios y elegantes.

Precios oficiales de la serie iPhone 17:

• iPhone 17: $799 dólares

• iPhone 17 Air: $999 dólares

• iPhone 17 Pro: $1,099 dólares

• iPhone 17 Pro Max: $1,199 dólares