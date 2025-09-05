iPhone 17: nuevas filtraciones revelan un aumento considerable en su memoria RAM

La cuenta regresiva para la llegada del iPhone 17 ya está en marcha y, como suele ocurrir cada año, las filtraciones no se hacen esperar. A pocos días de la presentación oficial, nuevos reportes apuntan a que Apple prepara cambios significativos en la memoria RAM de varios modelos de la gama, lo que marcaría un salto clave en el rendimiento general de los dispositivos.

De acuerdo con proyecciones recientes, la compañía busca que su nuevo hardware esté listo para sostener la creciente integración de funciones de inteligencia artificial en iOS, un terreno donde la exigencia de recursos es cada vez mayor. Aunque aún no hay nada confirmado, las cifras filtradas permiten anticipar qué esperar en cada versión del nuevo teléfono.

Más memoria para casi toda la familia

Según los datos adelantados por la firma TrendForce, tres de los cuatro modelos del iPhone 17 recibirán un incremento sustancial de RAM. Tanto el iPhone 17 Air, como el Pro y el Pro Max estarían equipados con 12 GB, lo que los acerca al estándar que ya ofrecen algunos de los móviles más potentes del mercado Android.

Este cambio busca garantizar fluidez al ejecutar múltiples tareas, mejorar la experiencia en juegos y, sobre todo, dar soporte a las nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial y fotografía computacional avanzada.

El modelo base, en cambio, mantendría los 8 GB de la generación previa, consolidándose como la opción más accesible de la familia, con un balance entre precio y rendimiento. Para muchos usuarios, esta cifra resulta suficiente dado que el sistema operativo de Apple está optimizado para funcionar de manera fluida incluso con menos recursos que sus rivales directos.

Esta estrategia no es del todo sorpresiva. Ya en meses anteriores, analistas como Ming-Chi Kuo habían anticipado que Apple planeaba ampliar la memoria en casi toda la gama. Ahora, las filtraciones refuerzan esa línea, aunque la confirmación oficial se dará recién en el evento de presentación.

Rumores, precios y presentación oficial

Aunque la RAM es la protagonista de esta filtración, también han circulado especulaciones sobre el precio. Los reportes sugieren que Apple mantendría un rango similar al de los iPhone 16, con el modelo estándar como la puerta de entrada económica y los equipos de 12 GB reservados para quienes buscan mayor proyección a futuro.

El anuncio oficial está programado para el martes 9 de septiembre de 2025, cuando Apple revele no solo las especificaciones finales de cada modelo, sino también las novedades de iOS y el papel que tendrá la inteligencia artificial en su ecosistema. Hasta entonces, queda la incógnita de cuántos de estos rumores se confirmarán y si la marca volverá a marcar tendencia en el sector.

