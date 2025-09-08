Hispana relata en TikTok insólita revisión para obtener la visa en un consulado de EE.UU.

Lo que parecía una entrevista rutinaria para solicitar la visa estadounidense terminó convirtiéndose en una anécdota insólita para Catherine Brett, una joven venezolana creadora de contenido en TikTok.

En su cuenta @brettcatherine, relató que durante el proceso en el consulado, los funcionarios no solo revisaron sus documentos, sino también su perfil de Instagram antes de aprobarle el visado.

Catherine explicó que, tras varias horas de espera, la llamaron para entregar su pasaporte, el cual cuenta con una prórroga de validez. Esta figura, implementada en Venezuela debido a la dificultad de emitir nuevos pasaportes en años pasados, suele generar dudas entre funcionarios en el extranjero.

@brettcatherine necesito saber si a alguien más le ha pasado esto y cuál es la teoría de ustedessss yo solo estaba en shock y fingiendo que nada pasaba JAJAJA ♬ electric piano bossa nova jazz(1392318) – Kenta Fukuoka

Según narró, la oficial encargada examinaba con detenimiento el documento cuando decidió consultar con otro compañero.

La joven asegura que la oficial olvidó apagar el micrófono, lo que le permitió escuchar parte de la conversación. “El chico le dice: ‘Pero revisa su Instagram, porque no es la primera vez que alguien viene bien vestida y uno no sabe’”, contó en su video.

Intrigada, observó cómo los funcionarios navegaban en su perfil personal. “Yo veo cómo están moviendo el mouse, escroleando en mi Instagram, y en mi cabeza pensaba: ¿qué impresión puede dar lo que subo? ¿Será bueno o malo que aparezca viajando?”, añadió.

En medio de la tensión, también reflexionó sobre los comentarios que los funcionarios hacían entre sí: uno de ellos destacó que la solicitante “viaja”, aunque dejó la decisión final en manos de su colega. Finalmente, tras varios minutos de incertidumbre, la funcionaria le informó que su visa había sido aprobada.

@brettcatherine Respuesta a @Rebeca Milian para que vayan a visitar a mickey 🤞🏻✨ en el consulado americano en gye los guardias son muy amables y la oficial que me tocó también así que 10/10 ♬ Antique, old, happy and bright solo piano Jazz in ragtime style(1242384) – ricca

Sigue leyendo:

• Ecuador: estas nacionalidades deberán tramitar nueva visa para entrar al país

• USCIS anunció drástico cambio en la forma de pago de los trámites migratorios

• USCIS podrá detener y deportar a inmigrantes que soliciten Green Card y otras visas