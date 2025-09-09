Madre arrestada tras muerte de su hijo de 12 años atacado por un caimán

La Policía de Nueva Orleans detuvo a Hilda Vásquez, de 34 años, acusada de homicidio negligente y crueldad de segundo grado hacia menores, después de que su hijo Bryan, de 12 años, muriera en agosto tras ser atacado por un caimán en una laguna cercana a su casa.

El arresto se produjo el domingo, casi dos semanas después del hallazgo del cuerpo, que según la autopsia presentaba traumatismos contundentes y mordeduras de caimán, además de signos de ahogamiento.

El superintendente adjunto de policía, Nicholas Gernon, dijo a la afiliada de NBC, WDSU de Nueva Orleans, que la madre supuestamente no tomó medidas para asegurarse de que Bryan no pudiera salir de la casa y no lo revisó durante toda la noche.

Además, el caso ha provocado conmoción en Luisiana, ya que reveló un historial de denuncias previas contra la madre.

El subcomisario Nicholas Gernon informó que Bryan había sido víctima de “un patrón de negligencia y abuso durante sus 12 años de vida”.

Documentos judiciales muestran que, cuando tenía apenas tres meses, fue hospitalizado con fracturas y lesiones graves. Ese episodio llevó a una condena contra Vásquez en 2013 por crueldad a un menor.

Aun así, el menor regresó tiempo después a su custodia.

Actuación de las autoridades bajo investigación

Bryan, quien padecía un trastorno del neurodesarrollo que le impedía hablar o comprender idiomas, desapareció en agosto y fue buscado durante horas con apoyo de la organización United Cajun Navy, que utilizó drones con tecnología térmica. Finalmente, su cuerpo fue recuperado en una zona pantanosa.

La investigación también apunta a la actuación de las autoridades. La Policía de Nueva Orleans reconoció que los agentes tardaron cinco horas en responder a la alerta de desaparición y abrió un expediente interno para esclarecer ese retraso.

En la primera audiencia judicial, la jueza ordenó que Vásquez se mantenga alejada de sus tres hijos menores —incluido un recién nacido— durante el proceso. Si logra salir bajo fianza, deberá permanecer a más de 182 metros de ellos y cumplir con programas de control de violencia doméstica.

Con información de EFE.

