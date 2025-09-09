Michelle Renaud festeja su cumpleaños y embarazo con tiernos mensajes de Matías Novoa

Michelle Renaud recibió su cumpleaños número 37 en uno de los momentos más especiales de su vida: embarazada de su segundo hijo en común con Matías Novoa, y acompañada por toda su familia. La celebración no pasó desapercibida, especialmente por la emotiva felicitación que le dedicó su esposo en redes sociales.

Desde primeras horas del día, Matías publicó un mensaje cargado de amor para honrar a la madre de sus hijos, acompañado de tiernas fotografías en las que Michelle presume su baby bump.

En las imágenes, la actriz aparece radiante, abrazando al pequeño Milo, quien recientemente cumplió su primer año.

La emotiva dedicatoria de Matías Novoa

El actor chileno no escatimó en palabras para expresar lo que siente por su esposa. En su publicación, Matías describió a Michelle como una mujer “hermosa, valiente, fuerte, inteligente, guapa, talentosa, carismática, generosa”, dejando claro que su admiración por ella no tiene límites.



“Otro cumpleaños más a tu lado. Te mereces siempre puro amor. Te amamos mucho”, escribió el actor, mencionando a todos los miembros de su gran familia: Axel, Marcelo, Milo, el bebé en camino, y hasta sus adoradas mascotas.



Michelle, visiblemente conmovida, respondió con un sencillo pero poderoso “Te amo mucho, esposo”, confirmando el sólido vínculo que los une y el momento de plenitud que atraviesan como pareja.

Un nuevo bebé en camino y recuerdos desde Londres

La pareja sorprendió hace apenas unos días al anunciar públicamente que están esperando a su segundo hijo juntos. Lo hicieron con una postal desde Londres, ciudad en la que vivieron recientemente, donde Michelle luce su embarazo en todo su esplendor. “La familia sigue creciendo. Te amo Michelle”, escribió Matías en esa ocasión, emocionando a fans y amigos.



El nuevo integrante nacerá en Madrid, ciudad donde ya nació Milo y donde la pareja decidió establecerse para comenzar una nueva vida familiar.

Una historia de amor que sigue creciendo

Desde que se conocieron, Michelle Renaud y Matías Novoa construyeron una relación basada en el respeto, el amor y la conexión familiar. Sus hijos mayores, Marcelo y Axel, se llevaron bien desde el inicio, y eso fue clave para consolidar su historia. Poco después, vino el matrimonio, la llegada de Milo y ahora, un nuevo embarazo que llega justo a tiempo para acompañar una nueva vuelta al sol de la actriz.



Con este cumpleaños, Michelle no solo celebra su vida, sino también la expansión de su familia y el amor profundo que la une a Matías.

